Danas se obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja. Na ovaj dan se sjećamo svih žrtava nasilja i naglašavamo neophodnost ukidanja takve prakse i ovaj datum nam služi kao podsjetnik da je svaki oblik nasilja zločin.

Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja obilježava se svake godine s ciljem podsjećanja da je nasilje apsolutno zabranjeno u međunarodnom pravu i da se ni pod kojim okolnostima ne može opravdati.

Prvi Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja obilježen je 26. juna 1998. godine. Tortura se definira kao “namjerno nanošenje jakog mentalnog ili fizičkog bola i patnje, od strane službenog lica, ili uz njegov pristanak, u određenu svrhu” (Konvencija VE).

Zabrana torture je apsolutna i niko i ni pod kojim okolnostima joj ne smije biti izložen.