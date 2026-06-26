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DANAS SE OBILJEŽAVA

Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja

Nasilje je apsolutno zabranjeno u međunarodnom pravu i ni pod kojim okolnostima se ne može opravdati

Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja. Vijesti.me

I. P.

26.6.2026

Danas se obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja. Na ovaj dan se sjećamo svih žrtava nasilja i naglašavamo neophodnost ukidanja takve prakse i ovaj datum nam služi kao podsjetnik da je svaki oblik nasilja zločin.

Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja obilježava se svake godine s ciljem podsjećanja da je nasilje apsolutno zabranjeno u međunarodnom pravu i da se ni pod kojim okolnostima ne može opravdati.

Prvi Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja obilježen je 26. juna 1998. godine. Tortura se definira kao “namjerno nanošenje jakog mentalnog ili fizičkog bola i patnje, od strane službenog lica, ili uz njegov pristanak, u određenu svrhu” (Konvencija VE). 

Zabrana torture je apsolutna i niko i ni pod kojim okolnostima joj ne smije biti izložen.

# MEĐUNARODNI DAN
# NA DANAŠNJI DAN
# NASILJE
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