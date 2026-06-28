Tri vatrogasca poginula u strašnom šumskom požaru

Trojica vatrogasaca poginula su na granici između Kolorada i Jute dok su gasili veliki šumski požar koji se usljed snažnog vjetra i izuzetno suhog terena oteo kontroli.
Kako javlja NPR, pozivajući se na zvanične izvještaje lokalnih kriznih štabova i vatrogasnih službi, tragedija se dogodila tokom akcije obuzdavanja vatrene stihije. Vatrogasci su ostali opkoljeni nakon što je požar iznenada promijenio smjer i presjekao im put za povlačenje.
Identitet poginulih još nije zvanično objavljen jer nadležne službe prvo moraju obavijestiti njihove porodice. Na mjesto nesreće upućeni su istražitelji Savezne uprave za šume i lokalnih policijskih agencija kako bi utvrdili tačne okolnosti tragedije i provjerili da li je došlo do kvara u komunikacijskom sistemu ili je riječ o nepredvidivom ponašanju požara.
Uslovi na terenu na području između Kolorada i Jute i dalje su izuzetno teški za stotine vatrogasaca koji se bore s vatrom. Meteorolozi najavljuju nastavak sušnog perioda i snažne udare vjetra, što dodatno otežava gašenje iz zraka i ugrožava obližnja naselja, od kojih su neka već djelimično evakuisana.