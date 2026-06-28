Tri vatrogasca poginula u strašnom šumskom požaru

Trojica vatrogasaca poginula su na granici između Kolorada i Jute dok su gasili veliki šumski požar koji se usljed snažnog vjetra i izuzetno suhog terena oteo kontroli.

Kako javlja NPR, pozivajući se na zvanične izvještaje lokalnih kriznih štabova i vatrogasnih službi, tragedija se dogodila tokom akcije obuzdavanja vatrene stihije. Vatrogasci su ostali opkoljeni nakon što je požar iznenada promijenio smjer i presjekao im put za povlačenje.