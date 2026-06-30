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TRAGEDIJA

Urušio se krov škole: Poginulo najmanje 14 djece

Spasioci nastavljaju pretraživati ruševine zbog sumnje da se ispod njih nalazi još zatrpanih osoba

Spasioci pretražuju ruševine. AP

M. Až.

30.6.2026

Najmanje 14 djece je poginulo, dok je osmoro hospitalizovano s povredama zadobijenim nakon urušavanja krova trošne škole u Lahoru, na istoku Pakistana, saopćio je visoki policijski zvaničnik Fajsal Kamran.

On je rekao da su uhapšeni vlasnik obrazovnog centra i još jedna osoba te naveo da spasioci nastavljaju pretraživati ruševine zbog sumnje da se ispod njih nalazi još zatrpanih osoba, prenosi AP.

Kamran je izjavio da se škola nalazila u staroj zgradi te da se krov nedovršenog drugog sprata najvjerovatnije urušio zbog loše izvedenih građevinskih radova.

Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari izrazio je žaljenje zbog tragedije u Lahoru, uputio saučešće porodicama stradalih i poručio da je neophodno provoditi efikasne sigurnosne mjere kako bi se spriječile slične nesreće.

Urušavanja zgrada česta su u Pakistanu zbog nedovoljnog poštivanja propisanih građevinskih standarda, navodi AP.

Mnogi objekti izgrađeni su od nekvalitetnih materijala, dok se sigurnosni propisi često zanemaruju kako bi se smanjili troškovi, ističe američka agencija.

# PAKISTAN
# LAHORE
# TRAGEDIJA
# ŠKOLA
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