Urušio se krov škole: Poginulo najmanje 14 djece

Najmanje 14 djece je poginulo, dok je osmoro hospitalizovano s povredama zadobijenim nakon urušavanja krova trošne škole u Lahoru, na istoku Pakistana, saopćio je visoki policijski zvaničnik Fajsal Kamran.
On je rekao da su uhapšeni vlasnik obrazovnog centra i još jedna osoba te naveo da spasioci nastavljaju pretraživati ruševine zbog sumnje da se ispod njih nalazi još zatrpanih osoba, prenosi AP.
Kamran je izjavio da se škola nalazila u staroj zgradi te da se krov nedovršenog drugog sprata najvjerovatnije urušio zbog loše izvedenih građevinskih radova.
Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari izrazio je žaljenje zbog tragedije u Lahoru, uputio saučešće porodicama stradalih i poručio da je neophodno provoditi efikasne sigurnosne mjere kako bi se spriječile slične nesreće.
Urušavanja zgrada česta su u Pakistanu zbog nedovoljnog poštivanja propisanih građevinskih standarda, navodi AP.
Mnogi objekti izgrađeni su od nekvalitetnih materijala, dok se sigurnosni propisi često zanemaruju kako bi se smanjili troškovi, ističe američka agencija.