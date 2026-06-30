Urušio se krov škole: Poginulo najmanje 14 djece

Najmanje 14 djece je poginulo, dok je osmoro hospitalizovano s povredama zadobijenim nakon urušavanja krova trošne škole u Lahoru, na istoku Pakistana, saopćio je visoki policijski zvaničnik Fajsal Kamran.

On je rekao da su uhapšeni vlasnik obrazovnog centra i još jedna osoba te naveo da spasioci nastavljaju pretraživati ruševine zbog sumnje da se ispod njih nalazi još zatrpanih osoba, prenosi AP.