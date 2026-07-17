Republikanac želi protjerati Mamdanija iz SAD: "Pripremam zakon"

- Imam prijedlog zakona kojim bi se mogao remigrirati Zohran Mamdani i mnogi drugi stranci koji mrze našu zemlju. Usvojite moj 'Remigration Act' - poručio je.

Republikanski kongresmen Andy Ogles objavio je da priprema prijedlog zakona kojim bi se omogućila deportacija stranih državljana za koje smatra da "mrze Ameriku", a kao jedan od primjera naveo je demokratskog političara Zohrana Mamdanija.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, kako među pristalicama republikanskog kongresmena, tako i među njegovim kritičarima.

Ogles nije iznio više detalja o samom prijedlogu zakona niti objasnio na koji bi način bio definiran kriterij da neko "mrzi" Sjedinjene Američke Države. Iz njegove objave proizlazi da bi se zakon odnosio na strane državljane, odnosno osobe koje nisu američki državljani.

Posebnu pažnju privuklo je to što je kao primjer naveo Zohrana Mamdanija, demokratskog političara progresivnog krila, koji je posljednjih mjeseci često na meti kritika konzervativnih republikanaca zbog svojih stavova o imigraciji, Izraelu i ulozi savezne vlade.

Termin "remigracija", koji je Ogles upotrijebio u nazivu zakona, posljednjih godina sve češće koriste pojedini desničarski politički pokreti u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama za politike koje podrazumijevaju vraćanje određenih kategorija migranata u njihove zemlje porijekla.

Za sada nije poznato kada bi prijedlog zakona mogao biti službeno predstavljen u Kongresu niti koliku podršku ima među republikanskim zastupnicima.