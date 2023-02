O'Rurk želi pobijediti Trampa

Beto O'Rurk (O'Rurke), demokrata iz Teksasa, nominirao se za kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u ime Demokratske stranke.



Nekonvencionalni političar, objavljujući svoju ambiciju, istakao je da je "najbolja opcija za poraz Donalda Trampa (Trump)".



O'Rurk je po svemu neobičan. Teksašanin je, a to je savezna američka država u kojoj je Republikanska stranka izuzetno jaka. No, kao kandidat demokrata, on je umalo pobijedio u utrci za mjesto senatora SAD. Samo po sebi, to je bio svojevrsni šok ne samo za njegovu već i Republikansku stranku.



Netipičan, neposredan, agilan, on je već na stranu demokrata privukao veliki broj Teksašana. Napravio je nešto donedavno nezamislivo. U svom rodnom El Pasu organizirao je veliki protest protiv izgradnje zida koji bi fizički dijelio Meksiko od SAD.



Veliki odziv ljudi na demonstracijama pokazao je Teksasu da O'Rurk misli ozbiljno i da za to ima podršku gdje bi se najmanje mogla očekivati.

Nakon što je objavio nominaciju, O'Rurku predstoji kampanja unutar stranačkih institucija, kako bi dobio podršku što većeg broja birača. Tzv. primeries, svojevrsne unutarstranačke kvalifikacije, već su ga pozicionirale kao jednog od ozbiljnih izazivača aktulenog predsjednika SAD.

O'Rurk je već krenuo u kampanju po saveznim američkim državama, a paralelno okuplja i svoj tim saradnika i priprema detaljan program rada.