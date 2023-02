Boris Džonson u novom skandalu: Hoće li ga žene koštati karijere

"The Sunday Times" prenio je da je Arkuri primila hiljade funti javnog novca i putovala službeno dok je Džonson bio gradonačelnik Londona od 2008. do 2016. godine. Nakon tih objava vlasti Londona obratile su se nadležnoj policijskoj službi koja bi trebala utvrditi ima li elemenata za otvaranje sudske istrage.

Nikoga se ne tiče privatni život

U britanskim medijima često se navodi da je Džonson imao više od jedne izvanbračne veze, što on obično negira objašnjenjem da su to lične stvari. Ali do sada nije bilo ni riječi da se Džonson ikada nametao ženama.

"The Sunday Times" spominje ugovor iz 2013. na iznos od 10.000 funti (11.200 eura), odnosno drugi iz 2014. na 1.500 funti (1.700 eura), a taj je novac primila kompanija "Innotech" u vlasništvu Dženifer Arkuri. Navodno je dobila i 15.000 funti (17.000 eura) iz vladinog budžeta 2014. u okviru programa poticaja stranim investitorima za otvaranje kompanije u Velikoj Britaniji. Uz to je dobila i 100.000 funti ove godine, a riječ je o novcu namijenjenom britanskim kompanijama, iako je ona svoje poslovanje već bila vratila u Sjedinjene Američke Države. Ta posljednja svota sada je zamrznuta.

Pritisnut uz zid

To je ono što tvrdnju Edvardes čini toliko problematičnom za njega. Osim činjenice da nijedan britanski premijer u moderno doba nikada nije morao izdati demantirati ovakve stvari, to uništava imidž koji je Džonson pomno gradio oko sebe kao raskalašenog, ali u konačnici ipak pristojnog čovjeka. Do sada je strategija djelovala, njegov lični život njegovi pristalice su cijenile. Ali sad bi se to moglo promijeniti, navodi CNN.

Downing Street odbio je komentirati navode CNN-a o aferi sa Arkuri , ali Džonson je u intervjuu za BBC rekao da je sve napravljeno "u potpunosti na ispravan način". Downing Street još nije pozitivno odgovorio na zahtjev CNN-a za intervju s premijerom.

Ako Džonson postane predmet službene istrage, sve bi moglo postati vrlo ozbiljno. Zloupotreba ovlasti na javnoj dužnosti ozbiljno je kazneno djelo u Velikoj Britaniji.

Jačaju i politički i pravni problemi s kojima se suočava Džonson. On je izgubio slučaj na Vrhovnom sudu prošle sedmice kada je 11 sudija jednoglasno presudilo da je njegova suspenzija parlamenta nezakonita. I uskoro bi se mogao ponovno naći pred pravosudnim tijelima, ako, ukoliko nije uspio postići dogovor s EU-om, od Brisela odbije zatražiti odgodu Brexita kako je to propisano zakonom koji su u parlamentu izglasali opozicija i dio njegove konzervativne većine.

Dojam Džonsona kao heroja Brexita koji se bori da sruši eurofile bilo je ono što je Downing Street htio. Ljudi oko njega nadaju se da će to uspjeti nastaviti i u predizbornoj kampanji za koju gotovo svi vjeruju da će uslijediti.

Ali sa sudskim problemima i s optužbama svih vrsta, Džonson djeluje poput vođe koji brzo gubi kontrolu. To bi moglo objasniti i scene u Vestminsteru prošle sedmice, kada se Džonson upustio u neke posebno gadne verbalne razmirice s opozicionim zastupnicima u parlamentu.

Problem s kojim se Džonson suočava je to da žestoko uzvraćanje ima smisla samo ako će to zastrašiti onu drugu stranu. A trenutno, bez obzira koliko on i njegovi saveznici uzvraćaju kritičarima, čini se da je Džonson taj koji je pritisnut uza zid.