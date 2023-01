Ruska invazija na Ukrajinu bi oštetila i američku industriju čipova

Preko 90 posto američkih zaliha neona poluprovodnika dolazi iz Ukrajine

- Kao što je rečeno na današnjem pozivu, pogledajte priloženi dokument... u vezi sa rusko-ukrajinskom proizvodnjom određenog broja poluprovodničkih materijala - napisao je on, pozivajući se na sažetak Techceta o C4F6, paladiju, helijumu, neonu i skandiju iz problematične regije: Molim vas da me obavijestite ako potencijalni prekidi u opskrbi nekog od njih zabrinjavaju vašu kompaniju.

Piter Harel (Peter Harrell), koji sjedi u Vijeću za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, rekao je kako su on i njegovo osoblje bili u kontaktu s članovima industrije čipova posljednjih dana, kada su saznali o njihovoj izloženosti ruskim i ukrajinskim materijalima za proizvodnju čipova. Pozvali su ih da pronađu alternativne izvore.

Neon kritičan za lasere

Sukob ne bi prekinuo snabdijevanje

- Čak i da je došlo do sukoba u Ukrajini, to ne bi prekinulo snabdijevanje. To bi podiglo cijene - rekla je osoba.

- Tržište bi se suzilo. Ti bi plinovi postali prilično rijetki. Ali to neće zaustaviti proizvodnju poluvodiča - pojasnila je.

Inače, globalne zalihe čipova su male i u budućnosti se očekuje da će se narudžbe čipova povećati. Prema podacima Techceta, u naredne četiri godine narudžbe čipova porast će za više od 37 posto.

Podsjetimo, od ruske aneksije poluostrva Krim 2014. godine cijene neona su porasle za 600%, jer su se kompanije za proizvodnju čipova oslanjale na nekoliko ukrajinskih firmi, navela je američka komisija za međunarodnu trgovinu.