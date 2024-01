Procurili lični podaci korisnika LinkedIna, platforme X, Dropboxa: Provjerite jeste li ugroženi

Nedavno je otkriveno kolosalno curenje ličnih podataka, a stručnjaci ga već nazivaju „majkom svih proboja“ (Mother of all breaches ili MOAB). To supermasivno kibernetičko curenje podataka, bez premca u veličini, obuhvata čak 12 terabajta podataka u nevjerovatnih 26 milijardi zapisa. Sami razmjeri tog sigurnosnog proboja zasjenjuju sva prethodna otkrića.



Širok raspon napada

Kompilaciju pažljivo kategoriziranih ukradenih podataka otkrili su stručnjak za kibernetičku sigurnost Bob Djačenko (Dyachenko) i tim portala Cybernews, a sigurnosni stručnjaci još nagađaju o vlasniku domene na kojoj se nalaze podaci - to mogu biti zlonamjerni akteri, kriminalci koji trguju podacima itd.

Skup podataka je izuzetno opasan... akteri kibernetičkih prijetnji mogli bi iskoristiti te podatke za širok raspon napada, upozoravaju stručnjaci. Oni predstavljaju znatan rizik za krađu identiteta, sofisticirani phishing, kibernetičke napade i neovlašteni pristup zlonamjernih aktera.

To kolosalno spremište ukradenih podataka, iako vjerovatno sadrži duplikate među svojih 26 milijardi zapisa, proteže se dalje od pukih vjerodajnica. Osjetljivih i vrijednih informacija za zlonamjerne svrhe ima u izobilju, upozoravaju stručnjaci.

Istraživanje je otkrilo Tencent QQ, kinesku aplikaciju za razmjenu poruka, kao izvor najvećeg curenja zapisa, koja se može "pohvaliti" s 1,4 milijarde unosa u otkrivenoj bazi ukradenih podataka.

Ogromna kompilacija također obuhvata i podatke s Weiba, MySpacea, platforme X, Deezera, Linkedina, AdultFriendFindera, Adobea, Canve, VK, Daily Motiona, Dropboxa, Telegrama i brojnih drugih entiteta. Naime, među tim ukradenim podacima nalaze se i informacije vladinih organizacija iz SAD, Brazila, Njemačke, Filipina, Turske i drugih zemalja.

Kako provjeriti jeste li ugroženi

Potencijalne posljedice za korisnike su strašne. Sa široko rasprostranjenom ponovnom upotrebom korisničkih imena i lozinki, MOAB otvara vrata za brojne vrste napade. Stručnjaci upozoravaju na efekt valova, gdje kompromitirane vjerodajnice za jednu uslugu omogućuju napadačima da iskoriste druge, osjetljivije račune, piše Zimo.hr.

Veličina navedenog proboja nadmašuje prethodne incidente, kao što je COMB iz 2021. godine, s 3,2 milijarde zapisa, što je samo djelić supermasivnog novootkrivenog MOAB-a. Neviđeni opseg i raznolikost izloženih podataka naglašavaju hitnost za snažnim mjerama kibernetičke sigurnosti u sve ranjivijem digitalnom online okruženju.

Ako želite provjeriti jesu li vaš podaci možda ugroženi, možete to učiniti putem data leak checkera.