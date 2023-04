Peskov: Nema konkretnih planova za sastanak Putina i Bajdena

Nema planova

Osvrnuo se na situaciju

Glasnogovornik Kremlja se osvrnuo i na situaciju u Donbasu, na istoku Ukrajine, ističući da je situacija napeta, a granatiranje sve intenzivnije.

- Situacija je zaista izuzetno napeta i do sada nismo vidjeli znakove smanjenja nivoa tenzija. Sve su intenzivnije provokacije i granatiranje, to izaziva veliku zabrinutost - naglasio je on.