Gradonačelnik Mariupolja: Mi ćemo ovo preživjeti, bit ćemo pobjednici

Gradonačelnik Mariupolja na jugu Ukrajine rekao je kako je srijeda bila najteži dan ruske invazije zbog jakog granatiranja i sve većeg broja ranjenih civila u bolnicama. Gradonačelnik Vadim Bojčenko obratio se građanima Mariupolja i rekao da su ukrajinske snage hrabro uzvratile onima koji su pucali na kuće.

On je također rekao da je kritična infrastruktura u gradu ugrožena te da su građani bez vode i struje dok ih komunalne službe ne stave u pogon ponovno u četvrtak.

- A vi, dragi građani Mariupolja, veliki ste heroji. Svi se mi borimo za našu slobodu, za našu zemlju, za naš jedini Mariupolj. Ne napadamo nikoga. Jednostavno sjedimo kod kuće. To znači da je Bog s nama. To znači da je istina s nama. To znači da će pobjeda biti na našoj strani - rekao je.

Također je zahvalio ljekarima, radnicima komunalnih službi, ukrajinskim oružanim snagama i svim građanima.

- Zajedno ćemo ovo stvarno preživjeti. Bit ćemo pobjednici. Mislim da to zaslužujemo. Mi smo Ukrajinci. Volimo svoju zemlju. Volimo svoj grad. Slava herojima! Slava Ukrajini! - dodao je.