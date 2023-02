Izvoz ruskog plina u Evropu opao za skoro 40 posto

Glavna gasovodna koridora

Sjeverni tok 1 je jedan od koridora

Morski gasovod Sjeverni tok 1 jedan je od ovih koridora koji prolazi kroz Baltičko more do Njemačke i dalje do Holandije, Francuske, Velike Britanije i drugih evropskih zemalja.

Ostali krakovi gasovoda idu preko Bjelorusije do Poljske i Njemačke i preko Ukrajine gdje se gasovod grana do Češke i Austrije, transportujući prirodni gas dalje u zemlje sjeverne i južne Evrope.