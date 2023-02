Dobitnik evropske nagrade "Saharov" je narod Ukrajine

Godišnju nagradu za slobodu misli, narodu ratom pogođene Ukrajine, "Saharov" dodijelio je Evropski parlament.

- Ova nagrada je za one Ukrajince koji se bore na terenu. Za one koji su bili primorani da pobjegnu. Za one koji su izgubili rodbinu i prijatelje. Za sve one koji ustaju i bore se za ono u šta vjeruju. Znam da hrabri narod Ukrajine neće odustati, a nećemo ni mi - rekla je Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta.