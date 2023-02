Izraelski premijer: Netanjahu će učiniti sve da izbjegne odlazak u zatvor

Odlazeći izraelski premijer Jair Lapid izjavio je da će mandatar za sastav nove izraelske vlade i bivši premijer Benjamin Netanjahu učinit sve da izbjegne odlazak u zatvor.

Lapid je novinarima kazao da će Netanjahu nastojati provesti reforme pravosuđa kako bi imenovao suce kojima će potom biti dodijeljene njegove korupcijske afere.

- Zaključak je da će on postati drugi premijer u historiji zemlje koji je otišao u zatvor. Ne postoji ništa što on neće učiniti da to spriječi - rekao je Lapid.

Netanjahu je od 2020. godine suočen s optužbama za prevaru, podmićivanje i zloupotrebu povjerenja. On je negirao te optužbe. Ehud Olmert bio je prvi izraelski premijer koji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog optužbi za korupciju.

Netanjahu je trenutno u procesu konsultacija s desničarskim strankama o formiranju nove izraelske vlade, jer je njegova koalicija osigurala potrebnu parlamentarnu većinu za formiranje vlade.