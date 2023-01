Dok se u BiH vodi rasprava da li je dozvoljeno čestitati: Arapski medij napravio specijalni prilog za Božić

Politička pozadina

- I dok se u “kolijevci islama” napuštaju neki rigidni stavovi i prakse, kod nas se dešava obrnut proces - mi se svim silama borimo da se vratimo u stanje svijesti koje je njihov društvo dovelo pred zid i totalnu izolaciju. Paradoksalno je da se oni kreću prema vrijednostima koje smo stoljećima mi baštinili, a okreću se od nekih stavova za koje su uvidjeli da ne vode nigdje, dok mi to sve činimo naopačke i ne razmišljajući kuda nas to može odvesti - napisao je novinar i politički analitičar iz Sarajeva Mirnes Kovač na svom Facebook profilu.

On je mišljenja da retradicionalizacija u BiH ima političku pozadinu.

- Ona se već uveliko prelijeva u narativ koji označava izdajnikom, nevjernikom, otpadnikom svakog onog ko se usudi progovoriti da to gdje idemo nije dobro. Neće to pomoći politici, a velike će frakture napraviti u narodu. Prošle godine sam dobio niz uvredljivih poruka i fotomontaža koje su ciljano defamirajuće prikazujući me kako konzumiram svinjetinu i alkohol, kitim jelke i slavim Božić. Sve je to ciljano i zahvaljujući savremenim tehnologijama lahko se utvrdi odakle dolazi - istakao je Kovač.