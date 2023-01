Raščišćavanje nakon smrtonosne oluje u SAD: Slijedi naglo otopljavanje, kiša i poplave

- Oporavljamo se od najgore oluje koju sam ikada vidio, svakako u smislu smrti od gnjeva majke prirode - rekao je on.

Region u i oko Bafala u Njujorku — niz vjetar od jezera Eri i jezera Ontario — pojavio se kao nulta tačka za arktičko duboko smrzavanje i ogromnu zimsku oluju koja se proširila na veći dio SAD prošle sedmice i tokom božićnih praznika sve do juga do meksičke granice.

Gotovo metar i po snijega za četiri dana

U Bafalu i njegovoj okolini palo je do 52 inča (132 centimetra) snijega tokom četiri dana, a nešto više se očekivalo do utorka navečer, prema Nacionalnoj meteorološkoj službi (NWS).

"Mnogo predstojećeg posla"

- Gledali bismo kroz prozor i puhalo je toliko da nismo mogli da kažemo da li se pravi ikakva akumulacija, ali kada se konačno smirilo, imali smo mnogo posla - rekao je Džim Novak, koji je u utorak bio napolju s lopatom u rukama.

Pojavili su se i izvještaji o stanovnicima koji su primili strance uhvaćene na otvorenom na vrhuncu mećave i proveli veći dio prazničnog vikenda sa njima. Jedan je bio vlasnik berbernice koji je za Bafalo njuz rekao da je prihvatio 40 ljudi prve noći oluje i oko 30 sljedeće.

Meteorolog NWS-a Bob Oravec iz Centra za predviđanje vremena NWS-a u Merilendu predvidio je da će u utorak u zapadnom Njujorku pasti još oko pet centimetara snijega, ali da je to "vjerovatno posljednje".

- Uskoro slijedi otopljenje. Do četvrtka najviša temperatura će biti 8 Celzijusa. Do subote će biti 12 stepeni - rekao je Oravec. Utorak je bio hladan, sa najvišom temperaturom od -2 i najnižom od -6, rekao je on.