Predsjednik Dume i saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Vjačeslav Volodin (Vyacheslav) izjavio je da podrška NATO-a i SAD-a Ukrajinivodi svijet u "užasan rat".

- Ako Vašington (Washington) i zemlje NATO-a isporuče oružje koje će se koristiti za napade na gradove i pokušaje zauzimanja naših teritorija, kao što se prijeti, to će voditi do odmazde upotrebom snažnijeg oružja. Neodrživi su argumenti da nuklearne sile do sada nisu koristile oružje za masovno uništenje u lokalnim sukobima. Neodrživi su zato što se te države nisu suočile sa situacijom u kojoj se prijetilo sigurnosti njihovih građana i teritorijalnoj cjelovitosti zemlje – napisao je on na Telegramu danas.