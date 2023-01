Rama: Đukanović mi je prijatelj, ali Abazović je fenomen

Milo Đukanović mi je prijatelj i on će uvijek biti prijatelj, podržao sam ga u teškom trenutku zato što je tada zastupao multietničku saradnju… Ali to me ne spriječava i ne bi me moglo spriječiti da na osnovu činjenica kažem da je Dritan Abazović fenomen. On je nevjerovatan fenomen u regionu, u politici. On je, po mom mišljenju, jedini, ako ne griješim, koji je uspio da stvori pokret koji u svom središtu ima građane, koji je sam po sebi multietničan, otvoren za svakoga, rekao je premijer Albanije Edi Rama u intervjuu za A plus TV.

On je kazao da živimo u teškim vremenima koja mogu biti još teža ali da je uprkos tome optimista “zato što ima neki važnih novosti iz prošle godine vezano za političku poziciju Zapadnog Balkana u Evropi i u svijetu”.

Bez prezanja

- Nikada neće biti lako, i ja ne očekujem da će postati lakše. Mislim da svi treba da budemo spremni na to da će postati teže, zato što se stvari sve više komplikuju na svakom frontu… Treba da radimo marljivo, da pokušamo da radimo još više, da ne gubimo vjeru, da nastavimo dalje i da nikada ne zaboravimo odakle dolazimo. Balkan, zapadni Balkan nikada nije bio u boljem položaju - rekao je.

Na pitanje šta za region znači to što je Crna Gora prvi put dobila premijera koji je nacionalni Albanac, Rama je rekao:

- Ne samo da je on prvi Albanac koji je premijer Crne Gore, već je i prvi premijer koji zaista ne preza od toga da kaže da je Albanac ili da je ovo ili ono, zato što vjeruje i ponaša se na osnovu svoga ubjeđenja da je građanin Crne Gore, a način na koji mu kao Albancu pristupa srpska zajednica, način na koji se bavi nekim neriješenim pitanjima je hrabar, ali je prije svega za veliko divljenje, zato što on nema raskorak između onoga što kaže i onoga što radi, što nije veoma česta stvar u politici i u životu.

Problem Kosova

Rama je govorio i o problemu Kosova, ponuđenom francusko-njemačkom sporazumu Beograda i Prištine, svojim odnosima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem…

- Propratio sam posljednju izjavu predsjednika Vučića iz Davosa, i mislim da je bila prilično respektabilna s obzirom na način na koji je iskazao potrebu da se krene naprijed. Naravno, na svoj veoma poseban karakterističan način komuniciranja, ali iskazao je poštovanje - prokomentarisao je Rama.

O činjenici da ima dobre odnose i sa Abazovićem i Đukanovićem, kao i sa Vučićem i Kurtijem uprkos međusobnih tenzičnih relacija ovih lidera u regionu, Rama je rekao:

- Čujte, Milo napada Dritana i Dritan, ja ne znam da li on napada Mila ili ne, ali pretpostavljam da je tako, premda je Dritan mnogo više opsjednut korupcijom i organizovanim kriminalom kao pojavom koju je potrebno iskorijeniti iz crnogorskog društva. Takođe i između predsjednika Srbije i premijera Kosova ima mnogo napadanja koji su nekada čak i mnogo teži. I ljudi me pitaju, kako je moguće da si, znate, ali zamislite ako bi svi gledali samo crno-bijelo i ako bi svi samo držali svoje pozicije i ako niko ni sa kim ne bi razgovarao. Stvari ne bi bile bolje. Dakle, uvijek je najbolje razgovarati sa ljudima, pokušati razumjeti razloge, iznositi svoje argumente.

Različita mišljenja

Istakao je da predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, i on ubijek imaju jaka stanovišta, potpuno različita stanovišta po pitanju Kosova, koje on zove Kosovo i Metohija.

- Za mene je to slobodna, demokratska, suverena država Kosovo. Ali ako je situacija trenutno takva, mislim da u međuvremenu stvari, znate, napreduju, stvari se mijenjaju. Stvari se kreću u pravom smjeru. Polako, ali se kreću. Nekada nismo imali nikakvu komunikaciju i bilo je nemoguće zamisliti da bi Srbi i Albanci mogli biti za istim stolom. Dakle, biće potrebno vrijeme, trebaće vremena, ali to je u redu - kazao je on.

Rama je potom naveo još jedan primjer koji ga čini posebnim političarem ne samo u regionu.

- Ja sam, na primjer veoma dobar prijatelj Džordža Soroša i Redžepa Tajipa Erdogana, znate, a to je čak i veći nivo konflikta, hajde da čak kažemo duel svjetskih razmjera - kazao je premijer Albanije.

Veliki umjetnici

Rama je govorio i o projektu Otvoreni Balkan, ekonomskim temama vezanim za saradnju Albanije i Crne Gore kao i zemalja Zapadnog Balkana… Razgovor je zaključen sasvim apolitičnom temom, u kojoj je albanski premijer prokomentarisao Crnu Goru iz ugla svoje primarne profesije – likovnog umjetnika.

- Crna Gora je mala, ali je to zemlja velikih umjetnika. Jedan od njih je bio moj veoma dragi prijatelj Leo Đokaj iz Tuzi. On je preminuo, ali ja čuvam divna sjećanja na njega, a zahvaljujući njemu bolje poznajem crnogorsku umjetničku scenu i njenu istoriju umjetnosti koja je nevjerovatna, zaista nevjerovatna -zaključio je Rama.