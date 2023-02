Evropska unija zaposlenicima na službenim telefonima zabranila TikTok

IT služba izvršne vlasti EU zatražila je od svih zaposlenika da deinstaliraju TikTok, društvenu mrežu u kineskom vlasništvu, sa svojih korporativnih uređaja, kao i ličnih uređaja, zbog brige o zaštiti podataka.

- Kako bi zaštitili podatke Komisije i povećali njenu cyber sigurnost, Korporativni upravni odbor Evropske komisije odlučio je da suspendira aplikaciju TikTok na korporativnim uređajima i ličnim uređajima koji su upisani u usluge mobilnih uređaja Komisije - piše u mailu koji su EU zvaničnici dobili danas.

Od osoblja je zatraženo da to učine što je prije moguće, a najkasnije do 15. marta. Za one koji to ne urade do tog roka, korporativne aplikacije poput e-mail Komisije i Skypea za posao više neće biti dostupne.

Podsjetimo, TikTok je u novembru priznao da se ličnim podacima korisnika širom svijeta može pristupiti u kineskom sjedištu. Priznanje je uslijedilo nakon otkrića Forbesa da se aplikacija koristi za špijuniranje novinara.