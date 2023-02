Fon Kramon: Zajednica srpskih općina Na Kosovu neće biti isto što i RS

Izvjestiteljica za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola fon Kramon izjavila je da će strana koja odbije francusko-njemački sporazum ili strana koja nije konstruktivna biti sve više međunarodno izolovana, kao i da pokušaji da se Zajednica srpskih opština (ZSO) opiše kao druga RS ometaju napore da se riješi ozbiljan problem.

Ona je za portal Albanian post rekla da će strana koja odbije sporazum biti okrivljena za neuspjeh i dodala da to dobro znaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao i premijer Kosova Albin Kurti.

To bi moglo dovesti do pogoršanja odnosa sa EU i zaustavljanja nekih važnih procesa, kazala je fon Kramon. Ona je dodala i da dvojica lidera treba da iskoriste veliku političku podršku koju imaju da bi postigli kompromis. Govoreći o pitanju formiranja ZSO, rekla je da sada ima ljudi koji kažu da se ZSO ne može prihvatiti na Kosovu jer će to biti druga RS.

- To nije nužno slučaj. U svijetu postoji mnogo modela autonomije. RS je jedna verzija, ali niko ne predlaže istu stvar na Kosovu - navela je fon Kramon, dodajući da pokušaji da se ZSO opiše kao druga RS ometaju napore da se riješi ozbiljan problem.

Rekla je i da je što se tiče ZSO, principijelan stav da treba sprovesti sve ranije potpisane sporazume, uključujući i o ZSO.