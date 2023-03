Pogledajte fotografije "šumske palače" Vladimira Putina: Tu navodno živi sa Alinom Kabajevom

"Kraljevska rezidencija" u Valdaju počela je da se gradi "skoro odmah nakon Putinovog dolaska na vlast" na prelazu milenijuma. On je zahtijevao da bude stilizovano "kao Sankt Peterburg", što znači raskošno poput ruskih carskih dvorova.

2013. godine Putin se zvanično razveo od Ljudmile (bivše prve dame), ali nikada nije prestao da voli Valdaj. Tu je — isprva, očigledno, u istu „zlatnu“ kuću — doveo svoju novu ljubavnicu Kabajevu.

U izvještaju se navodi:

- Kasnije je izgradio novu drvenu vilu za Kabajevu i njenu djecu. Nalazi se oko 800 metara od "zlatne" kuće. Izgradnja kuće za Kabajevu počela je 2020. godine.

Ogroman spa kompleks

Kako dalje navode, 2021. godine izgrađeno je pristanište za čamce u blizini Alinine kuće.

- Od njega se čamcem preko malog kanala može doći do ogromnog, klasičnog dvorskog parka koji se nalazi na parceli od 28 hektara. Na ovim je zemljištima nekada bio rasadnik drveća, gdje su se uzgajale sadnice četinara kako bi se obnovio nacionalni park.

Približno na istoj udaljenosti od Putinove i Kabajeve kuće nalazi se ogroman spa kompleks sa solarijumom, krio komorom, 25-metarskim bazenom, hamamom, saunom, prostorijom za blato, masažnim kupatilima, kozmetološkim i stomatološkim prostorijama.

Rezultati istrage navode da " su djeca stalno u rezidenciji".

- U ljeto 2020. i 2021. godine na mjestu nekadašnjih heliodroma postavljena je mala karting staza. A tik uz rezidenciju, duboko u šumi između 2016. i 2020. godine podignuto je veliko dječje igralište u žuto-plavoj boji.

Putin koristi svoj "lični oklopni voz" da putuje do svog skrovišta na jezeru.

- Iz tog razloga je u blizini njegove rezidencije izgrađena tajna, čuvana stanica - navodi Proekt.

Kraljevski život Kabajeve

Satelitske slike koje su objavili navodno prikazuju nekretnine i obližnju stanicu. Slične privatne stanice za Putina izgrađene su u njegovoj rezidenciji u Sočiju i Novo-Ogarjevu u blizini Moskve.

Kao što je ranije objavljeno, sistem protuzračne odbrane Pancir-1S instaliran je u obližnjem selu Jashcherovo, usred Putinove invazije na Ukrajinu.

Izveštaj otkriva kako Kabajeva ima pratnju "osiguranja" koji brinu o svakoj njenoj potrebi, od kojih su neki njeni rođaci koji zarađuju ogromne sume u kompanijama u vlasništvu Putinovih prijatelja i oligarha.

- Putinovi vazali su obezbijedili kraljevski život Alini Kabajevoj i njenoj djeci, dok su tajne službe skrivale postojanje ove porodice od ostatka zemlje.

Proekt je također naveo da je Putin koji mrzi Zapad imao koristi od "neupadljive kiparske kompanije" koju u izvještaju opisuju kao "ključni element u višestepenoj šemi za bogaćenje Vladimira Putina".

U izvještaju se tvrdi:

- Predsjednik toliko voli novac da uspijeva zaraditi milione čak i na porocima Rusa protiv kojih bi se on, kao šef države, trebao boriti... Vrlo brzo su kroz ovu kompaniju krenuli da se obrću milioni dolara, a njen vlasnik bi stoga morao postati bogat i poznat biznismen. Međutim, on to zapravo ne bi postao.

Činjenica je da je on figura koja koristi svoje ime da prikrije pravog vlasnika ovih miliona: ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Najveći stan u Rusiji"

Među razvojima koje je postigla ova kompanija bila je Putinova palača na litici od milijardu funti u Gelendžiku na Crnom moru sa budoarom za ples na šipki i vinogradom.

Među Kabajevinim imanjima je i penthaus u stambenom kompleksu Royal Park u Sočiju.

Postao je najsjajniji dijamant u „ogrlici“ nekretnina — apartman se prostire na 2.600 kvadratnih metara, posjeduje bazen, kino, dvorište i vlastiti heliodrom na krovu. Smatra se "najvećim stanom u Rusiji".

U izvještaju se navodi:

- Kraljevski obim kupovine, kao i kraljevsko ime stambenog kompleksa kao da nagovještavaju poseban status osobe koja je trebala živjeti u ovom luksuzu. Status ove osobe je zaista poseban. Ona je nekrunisana kraljica Rusije, tajna konkubina predsjednika Putina i navodna majka njegove djece.

Istraga također tvrdi da je otišla dalje nego ikad da bi dokazala da imaju tajnu djecu. Jedna slika potvrđuje da je švicarski tim - koji je pomagao pri rođenju jednog od njihove djece - posjetio Moskvu 2019.

Doktori viđeni na paradi

Tri doktora viđena su na paradi 9. maja 2019. na Crvenom trgu, piše Proekt.

Istraga tvrdi da su svi radili u elitnoj bolnici Svete Ane u Luganu, u Švicarskoj, gdje se vjerovalo da se Kabajeva - ritmička gimnastičarka koja je osvojila zlatnu olimpijsku medalju – porodila 2015. godine.

Švicarski doktori su dobili VIP ulaznice za događaj na Crvenom trgu u znak zahvalnosti, piše u publikaciji.

U tekstu postavljaju pitanje:

- Kako su švicarski doktori, koji su dolazili u Moskvu na nekoliko dana, završili na VIP tribini zatvorenoj za sve autsajdere?

- Ove Švicarke imale su važne i tajne zasluge pred ruskim rukovodstvom. To su bile lične babice i doktori Kabajeve koji su pomagali pri rođenju njene djece.