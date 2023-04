Zelenski: Putin ne štedi ljude, ubija ih

Nakon što je Putin donio odliku o raspoređivanju nuklearnog oružja u Bjelorusiji, Volodimir Zelenski istakao je da tom odlukom se želi pokazati Kini da je sačuvala makar dio kredibiliteta.

- Znak da će Rusija rasporediti nuklearno oružje na teritoriju Bjelorusije ukazuje na neuspješan sastanak s Kinom. Rusiji je potrebno da pokaže (da ima) neki kredibilitet, koju je Rusija potpuno izgubila pod vodstvom predsjednika Putina - rekao je Zelenski.

Političke pobjede

Također, dodao je da raspoređivanje nukelarnog oružja još jednom naglašava da je Moskvi potrebno pokazati neke političke pobjede.

- Ali on to nije mogao učiniti na bojnom polju, a iako su započeli tako krvavi rat, jasno je kako će se on završiti. Problem je što on jednostavno ne štedi naše ljude i ubija ih, ali svoje ljude ne broji. Ali to su poslovi Ruske Federacije - kazao je Zelenski.

Izgubljen kredibilitet

Na kraju je rekao da je predsjednik Bjelorusije izgubio svaki kredibilitet.

- Mislim da on više ne odlučuje koje se oružje nalazi na njegovoj teritoriji - zaključio je Zelenski.