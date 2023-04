Nakon više od 50 godina zatočeništva, orka Lolita se vraća u okean

Najstariji kit ubica, 56-godišnja orka Lolita, koja je u zatočeništvu mogla bi uskoro biti vraćena u vode na sjeverozapadu Pacifika, gdje je i uhvaćena prije više od čak 50 godina.

Ona je bila glavna atrakcija u Vodenom svijetu u Majamiju na Floridi, a aktivisti za dobrobit životinja godinama su tražili za njeno oslobađanje.

Proces vraćanja

Vodeni svijet u Majamiju je najavio da će započeti proces vraćanja orke u njeno prirodno stanište u naredne dvije godine.

Kitovi ubice u prosjeku žive 35 godina u prirodi. Uprava akvarijuma u Majamiju sarađuje sa neprofitnom organizacijom Lolitini prijatelji koja lobira da se oslobode i drugi kitovi iz zabavnih parkova širom zemlje.

Troškove Lolitinog vraćanja na slobodu platit će Džim Irsej, vlasnik američkog profesionalnog fudbalskog tima Indijanapolis Koltovi.

- Uzbuđen sam što sam dio Lolitinog putovanja. To su neverovatna stvorenja. Još od djetinjstva volim kitove - rekao je Irsej.

Originalno ime

Lolita je poznata i po originalnom imenu Tokite (Tokitae) ili Toki, ženka je kita ubice koji žive isključivo u sjevernom Tihom i provode nekoliko mjeseci godišnje u Pjudžet Saundu u državi Vašington, prema Nacionalnoj upravi za okeane i atmosferu (NOAA).

Ova posebna populacija orka smatrana je ugroženom vrstom 2005. godine, dijelom i zbog lova ovih životinja tokom 1970-ih, kada je Lolita uhvaćena.

U knjizi koja dokumentuje historiju globalne fascinacije kitovima ubicama, Džejson Kolbi, historičar životne sredine i profesor na Univerzitetu Viktorija, opisao je kako je Lolita uhvaćena u avgustu 1970. godine.

U to vrijeme, lovci su radili u partnerstvu sa lokalnim ribarima kako bi jata orki hvatali u mreže i potom ih prodavali zabavnim parkovima kao što je ovaj u Majamiju.

- Kada je Lolita uhvaćena, lovci su uhvatili gotovo cjelokupnu populaciju kitova ubica iz ovog dela Tihog okeana. U jednom trenutku, u njihovim mrežama je bilo oko 90 orka - rekao je on za BBC.

Kolbi kaže da su aktivisti za prava životinja pokušali da oslobode kitove tako što su presjekli mreže ribara, ali su se neki kitovi zapleli i četvoro mladunčadi je umrlo.

Uhvaćeno osam orka

Uhvaćeno je osam orka, među kojima i Lolita.

- Bilo je to u avgustu 1970. godine, trajao je rat u Vijetnamu. Bio je to prvi mandat predsjednika Ričarda Niksona - eto, toliko je ona u zatočeništvu - rekao je on.

Lolita je prodata Vodenom svetu u Majamiju gdJe je nastupala zajedno sa drugim kitom iz iste oblasti po imenu Hugo, navodi se na web stranici parka.

Nije imala nikoga za druženje

Hugo je uginuo 1980. godine, tako da ona više od 40 godina nije imala drugog kita orku za druženje.

- Kada bude puštena, ona će biti najstarija orka koja će biti prebačena u novo stanište - rekao je Kolbi.

U više od 50 godina od tada, ona je živjela u bazenu veličine 26 sa 11 metara, za koji kritičari kažu da je opasno mali za životinju dugačku oko šest metara.

Jedan od kritičara veličine bazena bila je kćerka Eduarda Albora, generalnog direktora kompanije Delfin, vlasnika najvećeg zabavnog parka u Latinskoj Americi.

Albor je sa njom posetio tematski park neposredno prije nego što je kupio akvarijum u Majamiju 2021.

- Rekla mi je tada: „Ako nekada preuzmemo upravljanje ovim mjestom, obećaj mi da ćeš poboljšati uslove za nju“ - ispričao je.

Povlačenje sa scene

Već naredne godine, Vodeni svijet Majamija je najavio Lolitino povlačenje sa scene poslije 52 godine nastupa.

Albor je pohvalio aktiviste za prava životinja i tim akvarijuma što su razlike ostavili po strani i radili zajedno.

- Imamo isti cilj i ljudi će vidjeti da su nevjerovatne stvari moguće kada saslušamo jedini druge i radimo zajedno - rekao je on.

Ali stručnjaci upozoravaju da će preseljenje Lolite biti vrlo izazovno.

- Bojim se da ljudi zamišljaju da će to biti isto kao u filmu Slobodni Vili i da će ona samo zaroniti i povezati se sa porodicom. Ne mogu da zamislim da ćemo gledati takvu scenu - rekao je Kolbi.

Kolbi kaže da Lolitine godine i činjenica da je decenijama živjela u zatočeništvu i da nije u stanju da se hrani sama može da zakomplikuje njeno puštanje u prirodu.

Morski bazen

Umjesto puštanja Lolite nazad u more Sališ, Kolbi vjeruje da će orka vjerovatno živjeti preostale dane u nekoj vrsti morskog bazena kako bi osjetila svoje „domaće vode“ i ponovo se zvučno povezati sa jatom od kojeg je decenijama odvojena.

To bi, kako je rekao, ipak bila moćna, simbolična pobjeda.

- Ako njen povratak natjera ljude da se postaraju da ova porodica orka ima zdravo mjesto za život, onda će to biti veliki uspjeh - rekao je on.

Keiko, čije ime na japanskom znači „sretnik", pojavio se u tri filma o Slobodnom Viliju, u kojima se dječak sprijatelji sa kitom ubicom i podstiče ga da preskoči zid akvarijuma do pronstranstva i slobode okeana.

Uhvaćen u blizini Islanda 1979. godine, Keiko je završio u morskom parku u Meksiku.

Inspirisana filmovima, 1993. je počela međunarodna kampanja da se Keiko oslobodi i vrati u prirodu - prvi kit orka koji je oslobođen na ovaj način.

Lovljenje ribe

Nakon što je bio obučen da sam lovi ribu, Keiko je pušten u Islanda u julu 2002. i otplivao je u Norvešku, gdje je postao toliko popularan da je preseljen u udaljeniji fjord radi sopstvene udobnosti.

Međutim, uginuo je 2003. godine od zapaljenja pluća, samo 18 mjeseci nakon što je otplivao u slobodu.

Imao je 27 godina.