Državljanin BiH pred sudom zbog pljačke banke u Austriji

Pred Regionalnim sudom u Klagenfurtu danas se pojavio državljanin BiH (26), koji je navodno bio dio grupe koja je novembra, 2017. opljačkala Raiffeisen banku u mjestu Šifling i tom prilikom odnijeli plijen od skoro 200.000 evra.

Brutalna pljačka

Sama pljačka je bila više nego brutalna jer su napali menadžera filijale i pritom ga udarili pištoljem. Danas, 26-godišnji državljanin BiH se pojavio pred sudom jer ga terete kao saučesnik pljačke, ali je suđenje na kraju odloženo jer se mora locirati još jedan svjedok, koji se navodno nalazi u BiH.

Ono što se od ranije zna jeste da su u samoj pljački učestvovala četvorica ljudi, dvojica su bila direktni izvršioci, a dvojica su bili saučesnici.

Inače, austrijska policija već skoro šest godina pokušava ući u trag ovoj kriminalnoj grupi. Naime, jedan od počinioca, 33-godišnji državljanin BiH već je osuđen u jesen, 2022. godine na pet godina zatvora. Upravo on je odao osumnjičenog koji se danas pojavio pred sudom. Naime, osumnjičeni je navodno vozio auto kojim su pobjegli pljačkaši, ali on tvrdi da je on vozač legalne rent-a-kar agencije, te da je vozilo bilo naručeno.

Različite priče

Međutim, austrijski mediji prenose da svi uključeni u ovaj proces imaju toliko različite priče da više niko ne zna šta je, zapravo, istina.

Naime, navodno je glavni osumnjičeni naručio vozilo koje ga je trebalo odvesti kući preko Slovenije. Ipak, sin glavnog osumnjičenog, koji je i sam navodno učestvovao u pljački krivi vozača za umiješanost.

Na kraju, sve je ostalo na tome da se suđenje odlaže do daljnjeg, dok se ne locira novi svjedok Tužilaštva. To vrijeme će optuženi provesti u pritvoru.