Mađarska zabranila uvoz meda i određenih mesnih proizvoda iz Ukrajine

Mađarska će dodati med i određene mesne proizvode na popis prehrambenih artikala za koje je privremeno zabranila uvoz iz Ukrajine u nastojanju da ublaži tržišne pritiske na mađarske poljoprivrednike, rekao je ministar u vladi u četvrtak.

Zabrana uvoza do 30. juna

Uz med i meso, mađarska vlada zabranila je uvoz 25 ukrajinskih proizvoda, uključujući žitarice, uljarice, brašno i jestivo ulje do 30. juna, rekao je ministar Gergeli Gulias (Gergely Gulyás) na konferenciji za novinare. Vlada će također zahtijevati da se pošiljke tih proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja nadziru dok ulaze u Mađarsku kako bi se osiguralo da ne dolaze iz Ukrajine, rekao je on, prenosi Associated Press.

Zabrana uvoza objavljena u subotu dolazi kao odgovor na ono što vlada naziva prezasićenost ukrajinskim poljoprivrednim proizvodima na mađarskom tržištu i što je onemogućilo mađarskim poljoprivrednicima da ostanu konkurentni.

Poljska, Slovačka i Bugarska poduzele slične korake

Poljska, Slovačka i Bugarska poduzele su slične korake prošle sedmice, tvrdeći da su njihovi poljoprivredni sektori oštećeni nakon što je Evropska unija ukinula carine na ukrajinsko žito kako bi olakšala izvoz kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu i onemogućila normalno funkcionisanje izvoza.

- Vidjeli smo posljednjih sedmica i mjeseci da je to uništilo mađarsko poljoprivredno tržište. Drago nam je što možemo pomoći Ukrajini, ali moramo jasno vidjeti da solidarnost ne može uništiti mađarske poljoprivrednike, mađarsku ekonomiju, a posebno mađarsku poljoprivredu - rekao je Gulias.