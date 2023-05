Uganda uvela smrtnu kaznu za "tešku homoseksualnost"

Skupština Ugande usvojila je novu verziju zakona protiv LGBT zajednice iz koje je uklonjen dio po kojem je nečije deklarisanje da pripada toj zajednici krivično djelo, ali je zaoštreno kažnjavanje praktikovanja homoseksualnosti.

Predsjednik Joveri Musevni je prošlog mjeseca vratio prijedlog zakona u Skupštinu, tražeći izmjene koje prave razliku između toga da se ljudi deklarišu kao LGBT i stvarnog upuštanja u homoseksualne odnose.

Homoseksualnost je već protivzakonita u toj zemlji i takvi odnosi okarakterisani su kao protivljenje „prirodnom poretku“. Kazna za to je doživotni zatvor. Novi zakon propisuje smrtnu kaznu za „tešku homoseksualnost“ što su prema zakonu seksualni odnosi sa osobama zaraženim HIV-om, kao i maloljetnicima i drugim kategorijama ugroženih osoba.

Po zakonu, osumnjičeni za "pokušaj teške homoseksualnosti" može biti kažnjen sa 14 godina zatvora, a krivično djelo "homoseksualnost u pokušaju" kažnjivo je do 10 godina. Iako zakon više ne kriminalizuje one koji se identifikuju kao LGBT, predlažu se zatvorske kazne do 20 godina za one koji se zalažu za ili promovišu prava LGBT osoba. Prijedlog zakona koji su poslanici usvojili bit će vraćen Museveniju koji može da potpiše ili stavi veto.

Museveni je pod pritiskom međunarodne zajednice da stavi veto na zakon. Grupa eksperata Ujedinjenih nacija opisala je prijedlog zakona kojeg su prethodno usvojili poslanici kao "nečuveno kršenje ljudskih prava".