Prvo ovogodišnje pomračenje Mjeseca vidljivo u Aziji i Australiji

Posmatrači zvijezda u Aziji i Australiji imali su najbolja mjesta za prvo ovogodišnje pomračenje Mjeseca.

Četverosatno pomračenje počelo je kasno u petak ili rano u subotu, ovisno o lokaciji, prenosi AP.

U onome što je poznato kao pomračenje Mjeseca u polusjenu, pun mjesec je prošao unutar vanjskog dijela Zemljine sjene, uzrokujući da se mjesec samo malo zamrači. Takvo pomračenje nije tako dramatično kao djelimično pomračenje Mjeseca ili potpuno pomračenje Mjeseca kada su Mjesec, Zemlja i Sunce savršeno poravnati.

Pomračenje je bilo vidljivo od početka do kraja, ako su vremenski uslovi dozvoljavali, sve do Saudijske Arabije i zapadne obale Afrike, na istoku do Japana i južnog ostrva Novog Zelanda, te od Južnog pola do Sibira.

Ovo pomračenje bilo je vidljivo i iz većeg dijela Evrope. Sljedeće pomračenje Mjeseca u oktobru imat će bolju vidljivost. Istočni dijelovi obje Amerike vidjet će barem dio djelimično pomračenja Mjeseca, kada dio mjeseca, ali ne i cijeli, prođe kroz tamnu, centralnu sjenu Zemlje.