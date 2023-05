Erdoan: Bajden je dao naredbu da me se skine s vlasti

Aktuelni predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Reccep Tayyip Erdogan) održao je jučer svoje posljednje predizborne skupove u Istanbulu na kojima je optužio opoziciju da radi s američkim predsjednikom Džo Bajdenom (Joeom Bidenom) kako bi ga skinuli s vlasti, dok je uputio posljednji apel uoči izbora, najvećeg izazova u svojoj 20-godišnjoj vladavini.

Ankete pokazuju da Erdoan zaostaje za glavnim opozicionim kandidatom Kemalom Kiličdaroluom (Kilicdarogluom) uoči jednih od najvažnijih izbora u modernoj historiji Turske.

Drugi krug izbora

Međutim, ako nijedan od njih ne osvoji više od 50 posto glasova i osigura direktnu pobjedu, održat će se drugi krug izbora 28. maja.

Na skupu u istanbulskom kvartu Umranije, Erdoan je podsjetio na Bajdenove komentare koje je objavio New York Times u januaru 2020., kada je vodio kampanju za Bijelu kuću. Tada je Bajden rekao da Vašington treba ohrabriti Erdoanove protivnike da ga poraze na izborima, ističući da ne bi trebao biti skinut državnim udarom.

Komentare, koji su se ponovno pojavili kasnije te godine u videu koji je Bajdena učinio najpopularnijom temom na Twitteru u Turskoj, Ankara je u to vrijeme osudila kao "intervencionističke".

- Bajden je dao naredbu da se svrgne Erdoan, ja to znam. Svi moji ljudi to znaju. Ako je to slučaj, onda će glasački listići dati odgovor i Bajdenu – rekao je Erdoan.

"Demokratski proces bi trebao biti slobodan i pošten"

Portparol američkog Stejt Departmenta rekao je da je Turska dugogodišnji saveznik SAD-a i da će Vašington pažljivo pratiti izbore, ali je dodao da "Sjedinjene Države ne zauzimaju strane na izborima".

- Naš jedini interes je demokratski proces, koji bi trebao biti slobodan i pošten. Vjerujemo da će turske vlasti provesti izbore u skladu sa svojom dugom, ponosnom demokratskom tradicijom i svojim zakonima - rekao je portparol.