SAD prezadužene: Dug izašao na 31,4 biliona dolara

Opasno približavanje roka za podizanje ograničenja za nacionalni dug kojim bi SAD izbjegle bankrot skrenuo je pažnju na dug od 31,4 biliona dolara kojeg su nagomilale Vlade SAD-a. Zemlja je dosegla svoju trenutnu gornju granicu duga sredinom januara i očekuje se da će ostati bez gotovine kako bi mogla platiti sve svoje račune 1. juna, upozorila je ministrica finansija Janet Yellen Kongres, upozoravajući da je tačan "datum X" " jer zadana vrijednost ostaje fluidna.

Postizanje dogovora

Dok predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) i vodeći zakonodavci, uključujući predsjedavajućeg Zastupničkog doma Kevina Mekartija (McCarthy), rade na postizanju dogovora, evo što treba znati o tome kako je SAD do sada nagomilao svoje dugove.

Gotovo svake godine država potroši više nego što prikupi na poreze i druge prihode, što rezultira deficitom. Državni dug, koji je sada na historijsko visokoj razini, rezultat je nakupljanja deficita tokom vremena. Samo pet puta u proteklih pola stoljeća SAD su ostvarile suficit, posljednji put 2001. godine.

- Svaka strana u političkom krugu može kriviti onu drugu, ali dug je matematički samo neusklađenost - rekao je za ABC News Kent Smeters (Smetters), profesor na Poslovnoj školi Wharton Univerziteta u Pensilvaniji koji je prije radio u nestranačkom Kongresnom uredu za budžet.

SAD ima dug od svog osnivanja i samo je jednom bio potpuno bez duga, 1835. godine. Državni dug značajno je porastao od ranih 1980-ih i pod republikanskom i pod demokratskom upravom. Najveći postotak povećanja duga dogodio se za vrijeme predsjednika Ronalda Reagana i Džordža Buša (George W. Bush), koji su obojica donijeli smanjenje poreza što je dovelo do velikih deficita.

Vlada će zauzeti stav

Krivične tačke koje su uvelike pridonijele dugu u proteklih 50 godina uključuju ratove u Iraku i Afganistanu, finansijsku krizu iz 2008. i pandemiju COVID-19 2020., potonje dvije potaknule su sveobuhvatne poticajne mjere Kongresa koje su koštale bilione dolara.

- Neki su dugovi definitivno vođeni politikom, kao u slučaju smanjenja poreza. Neki od njih su reaktivni: imali smo pandemiju, imali smo finansijsku krizu, a vlada će zauzeti stav i uskočiti. Kada zbrojite sve te stvari, to dovodi do nekih prilično značajnih dijelova promjene. I to nas je dovelo do te brojke od 31,4 trilijuna dolara - rekao je Dejvid Tomson (David Thomson), direktor historijskog programa Univerziteta Sacred Heart, koji je pisao o američkom dugu.

Velik dio duga, 24,6 biliona dolara, drži javnost u obliku finansijskih vrijednosnih papira koje je izdalo Ministarstvo finansija. Drugih 6,8 triliona dolara drže različiti dijelovi američke vlade. Javni dug drže pojedinci, korporacije, strane države i subjekti, državne ili lokalne vlade i banke saveznih rezervi. Iznos duga u javnom vlasništvu udvostručio se tokom prošlog desetljeća, rekao je Smetters, i mnogi ga ekonomisti smatraju najvažnijom mjerom duga.

Smanjiti potrošnju

Jedan model iz Whartona procjenjuje da bi vlada, ako želi uravnotežiti svoje budžetskee tablice, morala ili trajno i odmah smanjiti potrošnju ili povećati porezne prihode. Sva potrošnja, uključujući i popularne programe kao što su socijalno osiguranje, Medicare i Medicaid, trebala bi se smanjiti za 30 posto, prema Whartonovom modelu. Ili bi savezna vlada mogla trajno povećati sve izvore saveznih poreznih prihoda za otprilike 40 posto.

- Ili neka kombinacija to dvoje. Upravo sada, rasprave koje se vode u Vašingtonu s obje strane toliko su daleko od stvarne matematike onoga što se treba dogoditi. Oni još uvijek plešu oko nekih mnogo većih pitanja - rekao je Smeters.

Međutim, mnogi ekonomisti vjeruju da je dio državnog duga dobra stvar. Tomson je primijetio da rastući javni dug govori o činjenici da mnogi američke obveznice i druge vrijednosne papire smatraju jednom od najsigurnijih sredstava na svijetu, piše ABCNews.