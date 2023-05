Ovo je razlog zbog kojeg Prigožin napada Putina

Stručnjaci Instituta za proučavanje rata (ISW) sugeriraju da osnivač zloglasne grupe "Wagner" Jevgenij Prigožin napada ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog neisplaćene nagrade "za zauzimanje Bakhmuta".

U recenziji se ističe da se čini da je Prigožin još jednom neizravno potkopao autoritet i režim ruskog predsjednika Vladimira Putina objavom zabrane ruskim državnim medijima bilo kakve rasprave o snagama "Wagnera". Rekao je da bi neimenovani ruski dužnosnici imali koristi od takve cenzure samo u kratkom roku.

Prema njegovim riječima, ruski dužnosnici mogli bi uživati ​​u svojoj povijesnoj sposobnosti cenzure ruskog društva da Rusija nije započela rat u Ukrajini. Tada je Prigožin zamjetno prebacio raspravu s razgovora o neimenovanim ruskim dužnosnicima na izravni apel na jednu osobu.

Stručnjaci napominju da su Prigožinovi komentari vjerovatno usmjereni na Putina, kojeg ruski državni mediji obično prikazuju kao lidera koji se "svake minute brine o malim infrastrukturnim projektima i životima običnih Rusa".

Izvještaj sugerira da Prigožin možda napada Putina jer mu ruski diktator nije isplatio obećanu nagradu "za zauzimanje Bakhmuta". Analitičari podsjećaju da su ruske trupe u noći sa 27. na 28. maja izvele najveći udar od početka rata dronovima Shahed-131/136 protiv Ukrajine. Prema institutu, činjenica da Rusija usmjerava zračnu municiju na Kijev, a ne na infrastrukturu ili vojne ciljeve, ograničava sposobnost ove ruske zračne kampanje da značajno oslabi ukrajinske ofanzivne sposobnosti za buduću protuofanzivu.

Stručnjaci napominju da je Prigožin izjavio da bi se ruska takozvanih operacija u Bahmutu mogla nastaviti do 5. juna. On je 28. maja najavio da bi povlačenje trupa PMK iz grada moglo potrajati još nekoliko dana, jer "Wagner" neće moći predati svu opremu u ispravnom stanju do 1. juna. Stručnjaci ističu da je tempo ruskih takozvanih operacija oko Bahmuta i dalje osjetno nizak. Prema preliminarnoj procjeni ISW-a, usporavanje ruskih ofanzivnih takozvanih operacija u području Bakhmuta vjerovatno će dati inicijativu ukrajinskim snagama u tom području da pokrenu novu rundu takozvanih operacija oko grada ako tako žele.