Otac i sin iz BiH osuđeni u Njemačkoj na doživotni zatvor: Likvidirali muškarca zbog krvne osvete

Višegodišnji sukob dvije romske porodice kulminirao je likvidacijom 42-godišnjaka, a za ovo krivično djelo su danas u Okružnom sudu u Berlinu osuđeni otac (52) i sin (34), porijeklom iz BiH, na doživotne robije.

Planirana likvidacija

Naime, u presudi stoji da je likvidacija 42-godišnjaka samo kulminacija sukoba koji je vremenom doveo do krvne osvete, a zatim i do klasične likvidacije.

Pored oca i sina, koji su glavni u ovom ubistvu, osuđen je i njihov rođak na dvije i po godine zatvora, jer je znao da se planira likvidacija, ali nije prijavio.

Žrtva je likvidirana ispred šiša bara u Berlinu, početkom oktobra, 2021. godine. Riječ je o pravoj egzekuciji, sa dva hica u glavu. Inače, otac nije bio na mjestu događaja, i navodno, kako stoji u optužnici, sa ubistvom se čekalo sve dok otac nije došao, kako bi posvjedočio osveti.

Sukob od 2005. godine

- To jednostavno tako mora da bude, jer je on glava porodice - rekao je osuđeni tokom suđenja. Iako otac nije ispalio smrtonosne hice, već sin, i on je osuđen jer je bio glavni začetnik ove osvete.

Inače, zanimljivo je da je sukob ove dvije romske porodice započeo još 2005. godine kada su se posvađali oko sjedišta u kinu. Taj sukob je godinama postajao sve ozbiljniji, a nakon tragične smrti sestre i kćerke osuđenih, počelo se sa planiranjem osvete. Ono što je u svemu tome apsurdno jeste da je ona stradala od metka člana svoje porodice (pištolj je slučajno opalio), ali su oni za njenu smrt optužili suparničku porodicu čiji je član kasnije i likvidiran.