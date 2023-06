Američki borbeni avioni presreli Cessnu koja je letjela iznad Vašingtona

Američki borbeni avioni F-16 podignuti su u nedjelju nakon što pilot malog aviona Cessna nije odgovarao na pokušaje komunikacije.

Borbeni avioni su probili zvučni zid iznad Vašingtona i tako uplašili stanovnike, a njihova misija je bila da presretnu avion koji je ušao u zonu zabranjenog leta i pri tome nije ostvarivao komunikaciju s vlastima. Nešto kasnije se avion srušio u ruralni dio Virdžinije nakon brzog spuštanja.



Pretražena olupina aviona

Policija i spasioci su pretražili olupinu aviona koju su pronašli blizu Nacionalne šume Džordž Vašington (George Washington) nekoliko sati kasnije, no sva četiri putnika su poginula.

Zasad nije poznato zašto pilot nije komunicirao tokom leta niti se zna kako je došlo do pada aviona. Neimenovani izvor iz vojske tvrdi da Cessna nije oborena niti su borbeni avioni na bilo koji način uzrokovali pad aviona.

Mali avion je poletio iz Elizabetona u Tenesiju u nedjelju u 13:14 sati po lokalnom vremenu te je letio prema Long Ajlandu u Njujorku. Podaci o letu pokazuju da je pilot okrenuo avion kada je stigao do Long Ajlanda, a nakon toga je krenuo južni i preletio iznad Vašingtona. Cessna se srušila u 15:30 sati blizu Montebela u Virdžiniji velikom brzinom.

I Bajden obaviješten o incidentu

Privatni avion je registrovan na kompaniju Encore Motors of Melbourne Inc s Floride, a vlasnik kompanije Džon Rampel (John Rumpel, 75) je rekao za New York Times da su u avionu bili njegova kćerka, dvogodišnja unuka, dadilja i pilot. Oni su se vraćali u Njujork iz Sjeverne Karoline.

O ovom incidentu je obaviješten i američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden), koji je u vrijeme nesreće igrao golf u bazi Joint Base Andrews u Marilendu odakle su borbeni avioni poletjeli.