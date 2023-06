Neven Kazazović za "Avaz": Sve plaćeničke jedinice mogu se okrenuti protiv onog ko ih je formirao

Nakon što su pripadnici plaćeničke grupe Wagner s teritorije Ukrajine ušli u Rusiju i krenuli prema Moskvi vijesti prestižu jedna drugu.

Mnogo ih je nepotvrđenih, ali o ozbiljnosti situacije dovoljno govori potreba ruskog predsjednika Vladimira Putina da se uživo obrati naciji kao i izdavanje naloga za hapšenje Jevgenija Prigožina, lidera grupe Wagner, koji je optužen za izdaju.



- U ovom momentu ne raspolažemo sa svim informacijama, pa nešto decidirano ne mogu reći, ali činjenica je da je kulminirao sukob između Wagnera i ruskog vojnog rukovodstva. To nije od juče, to traje već par mjeseci, a počelo je time što su Wagnerovci optuživali ruske snage da ih nedovoljno snabdjevaju. Prigožin je u nekoliko navrata davao izjave koje su odskakale od tih događaja, da Ukrajinci imaju najbolju armiju na svijetu, ili da imaju uspješnu kontraofanzivu. Wagner je povučen sa dijela bojišta i njih su napale ruske snage. Šta je od svega istina teško je procijeniti, ali za sve plaćeničke jedinice je karakteristično da se one u jednom trenutku mogu pokrenuti protiv onog ko ih je formirao - kaže za "Avaz" vojno - politički analitičar Neven Kazazović.

Podsjeća na informacije o otporu ruskih partizanskih jedinica Putinovom režimu u okolini Belgoroda, napade dronovima na Moskvu, ali I ranija upozorenja Putinu da ne napada Ukrajinu, gdje su ratni planovi Kremlja očigledno pali u vodu. Sudeći prema informacijama sa terena opstanak režima ovisit će od lojalnosti sigurnosnih službi.

- U situaciji kada nemamo sve informacije i kada vijesti koje imamo trebamo uzeti s rezervom, potrebno je praviti analogije. Rusi su poraženi u Afganistanu. Kad se protiv vlasti u tadašnjem SSSR-u podigao narod, podigao se kada su počeli stizati mrtvački kovčezi iz Afganistana. Vrlo lako to može i ovdje da se dogodi jer su ruski gubici jako veliki - zaključuje Kazazović.