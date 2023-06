Je li lider Wagnera sve radio u dogovoru s ruskim predsjednikom: Sukob Putina i Prigožina fingiran?

Način na koji je pokrenut, izveden i prekinut puč u Rusiji otvara pitanje ne samo šta se zbivalo u pozadini tog okršaja ruskih moćnika nego i političkih perspektiva Rusije; može li se iskoristiti prilika i srušiti režim Vladimira Putina?

Dvije teorije

Postoje dvije sukobljene teorije (obje ne isključuju pad Putina) koje polaze od različitih pretpostavki što se tačno uopće dogodilo i zašto je šef Wagner grupe Jevgenij Prigožin svoje jedinice okrenuo prema Moskvi. I jedna i druga teorija uvažavaju kako je sukob bio vrlo stvaran. Jedni eksperti zaključuju kako se jednostavno radi o pobuni koju će režim preživjeti, ali će zbog svoje supresivnosti postajati sve disfunkcionalniji te će pasti. Ova teorija čak spominje presedan neuspješnog puča generala ruske vojske Lavra Kornilova u septembru 1917. godine.

Druga teorija pak počinje tezom kako se uopće ne radi o puču organiziranom od Prigožina, nego o sukobu dva klana u piramidi ruske moći. Jedan klan je vezan uz krugove St. Peterburga odnosno Putina. Drugi je „moskovski“, a kontroliraju ga navodno vojni komandant Gerasimov te ministar odbrane Šojgu. Politička analitičarka Velina Čakarova tvrdi kako je bizarni puč zapravo priprema Putinove izborne kampanje u martu 2024. godine. Prema ovoj teoriji, Prigožin je samo Putinov poslušnik koji je organizirao puč kako bi se za vojne neuspjehe u Ukrajini mogli okriviti Gerasimov i Šojgu. Čakareva tvrdi da je Prigožin od svoje pojave na političkoj sceni ionako imao ulogu žrtvenog jarca.

Amnestiranje Prigožina

S obzirom na to da ni u zapadnim liberalnim demokratijama smrtna kazna nije šokantna ako se radi o pučistima i izdaji nacionalnih interesa usred oružanog sukoba, kako je uopće bila moguća neka vrsta očigledne nagodbe Putin – Prigožin? Zašto Putin de facto amnestira Prigožina i Wagnerove plaćenike iako su navodno krenuli u Moskvu izvojevati njegovo rušenje, umjesto da najavljuje hvatanja Wagnerovaca te njihovo vraćanje u zatvore? Kako je uopće došlo do toga da pregovara s „izdajicom“, iako se njegov sigurnosni aparat do sada pokazao vrlo kreativan kad su u pitanju smaknuća?

S obzirom na to da su Prigožinovi ljudi početkom puča u vojnom aerodromu u blizini Rostova pobili 39 ruskih pilota te nanijeli najveću štetu ruskom zrakoplovstvu u jednom danu od početka rata u Ukrajini, potpuno je nevjerovatno da osoba Putinove moći nije ustrajala na likvidaciji Prigožina te brutalnom obračunu s Wagner grupom. Putinov režim ubijao je ljude zbog iznošenja političkih stavova, a sada Prigožinu i Wagneru opraštaju najcrnji dan ruskog zrakoplovstva.

Počinio grešku

Je li moguće da se Putin zapleo u teške manipulacije samo da bi povećao šanse za produžetak autoritativne vladavine? Čak i da jeste, vjerovatno je počinio ogromnu grešku jer se niti jedna stana sila neće dugoročno osloniti na državnika koji režira napad bivših zatvorenika na najveći grad. Putin je, primjerice, dobio podršku KP Kine za sređivanje stanja u zemlji, ali tek nakon što je postalo očigledno kako neće biti uhvaćen, uhapšen ili smaknut.