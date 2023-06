Lukašenko: Podigli smo borbenu spremnost na najviši nivo

Zbog događaja od 24. juna u Rusiji, Bjelorusija je podigla borbenu spremnost vojske na najviši stepen, saopćio je bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko na brifingu za novinare.

- Dao sam sva naređenja da se vojska podigne u stanje pune borbene spremnosti - rekao je Lukašenko u utorak u Minsku na događaju posvećenom uručenju generalskih epoleta.

Pokušaj pobune

Prema riječima Lukašenka, narod Bjelorusije je sa zabrinutošću pratio pokušaj pobune grupe Wagner u Rusiji.

- Neću da krijem, bilo je bolno gledati događaje koji su se odigrali na jugu Rusije. Ne samo za mene. Mnogi naši građani su to primili k srcu. Jer otadžbina je jedna - rekao je predsjednik Bjelorusije, prenose ruski mediji.

Jači od izazova

- Naša otadžbina od Bresta do Vladivostoka, to je teritorija, sloboda i naši narodi koji tu žive žive. Historija pamti, Bjelorusi znaju da brane svoju zemlju. Bili smo i bit ćemo jači od bilo kakvih izazova - rekao je on.