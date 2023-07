Bajden krajem sedmice na evropskoj turneji radi jačanja koalicije protiv ruske agresije

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) otputovat će krajem sedmice u Evropu u posjetu trima zemljama radi jačanja međunarodne koalicije protiv ruske agresije, jer se rat u Ukrajini otegnuo na već drugu godinu.

Glavni fokus Bajdenove petodnevne posjete bit će godišnji samit NATO-a, koji se održava u Vilnjusu u Litvaniji. Planirana su i zaustavljanja u Helsinkiju, u Finskoj, radi obilježavanju ulaska te nordijske zemlje u vojni savez od 31 zemlje u aprilu, i Britaniji, objavila je Bijela kuća.

Bajden će putovanje započeti naredne sedmice u Londonu, a i sastat će se s kraljem Čarlsom III (Charles) u zamku Windsor, navodi Buckinghamska palača.

Nije bio na krunisanju

Predsjednik nije prisustvovao Čarlsovom krunisanju u maju, šaljući prvu damu Džil Bajden (Jill) da predstavlja Sjedinjene Države. U junu je Bajden ugostio britanskog premijera Rishija Sunaka u Bijeloj kući, gdje su dvojica čelnika obećali nastavak saradnje u odbrani Ukrajine.

Iz Sunakovog ureda naveli su da se britanski čelnik raduje što će dočekati Bidena i da će se njihov sastanak nadovezati na ranije posjete.

Sastanak NATO-a dolazi u posljednjoj kritičnoj tački u ratu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su u toku kontraofanzivne i odbrambene akcije protiv ruskih snaga dok ukrajinski vojnici počinju da preuzimaju teritoriju u jugoistočnom dijelu zemlje, prema njenim vojnim zapovjednicima.

Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, posjetio je Bijelu kuću 13. juna, gdje su on i Biden jasno stavili do znanja da je zapadni vojni savez jedinstven u odbrani Ukrajine. Bajden je tokom tog sastanka rekao da će on i drugi čelnici NATO-a raditi na tome da svaka zemlja članica potroši traženih dva posto svog bruto domaćeg proizvoda na vojsku.

- Saveznici u NATO-u nikada nisu bili ujedinjeniji. Obojica smo radili da osiguramo da se to desi. I do sada, sve je dobro, izjavio je Bajden dok je sjedio pored Stoltenberga, za koga se očekuje da mu se produži mandat za još godinu.

- Vidimo našu zajedničku snagu u modernizaciji odnosa unutar NATO-a, kao i u pružanju pomoći odbrambenim sposobnostima Ukrajini - dodao.

Udvostručenje granice

Kada se Finska pridružila NATO-u u aprilu, praktično je udvostručila granicu Rusije s najvećim sigurnosnim savezom na svijetu. Biden je istakao jačanje NATO-a kao signal opadanja utjecaja Moskve.

Švedska također traži ulazak u NATO, iako članice alijanse, Turska i Mađarska, tek trebaju podržati taj potez. Bajden će u srijedu ugostiti švedskog premijera Ulfa Kristerssona u Bijeloj kući u znak solidarnosti dok Sjedinjene Države vrše pritisak na ulazak te nordijske zemlje u NATO.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) kazao je da je Švedska previše opuštena u smislu terorističkih grupa i sigurnosnih prijetnji. Stoltenberg je rekao da je Švedska ispunila svoje obaveze za članstvo kroz pooštravanje antiterorističkih zakona i druge mjere.

Suprotstavljanje Švedskoj

Razlozi Mađarske za suprotstavljanje Švedskoj manje su definirani, žaleći se na švedsku kritiku demokratskog nazadovanja i eroziju vladavine prava. Mađarska, pružajući humanitarnu pomoć Ukrajini, također nastoji da uravnoteži svoje odnose između NATO-a i Rusije. Budimpešta se u velikoj mjeri oslanja na Rusiju u smislu svojih energetskih potreba.

Sve članice saveza moraju ratificirati ulazak nove zemlje članice.

Bijela kuća je naglasila kako je Švedska ispunila svoje obaveze da se pridruži NATO-u i pozvala je da se brzo uključi u alijansu, prenosi AP.