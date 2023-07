Zelenski se posvađao sa predsjednikom Bugarske: Ne daj Bože da si ti na mom mjestu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u žestokom televizijskom duelu, "posvađao" se sa bugarskim kolegom Rumenom Radevim.

Zelenski je kritikovao Radevovo protivljenje naoružavanja Ukrajine. Zbunjeni bugarski predsjednik, vidno zatečen ogorčenjem Zelenskog, zamolio je da TV kamere napuste prostoriju u predsjedničkoj palači u kojoj se snimao sastanak.

Civilna nuklearna oprema

Zelenski je posjetio Bugarsku uglavnom kako bi se sastao s pro-NATO i pro-EU administracijom premijera Nikolaja Denkova, koja je poduprla izvoz oružja u Ukrajinu i također istražuje načine za prodaju civilne nuklearne opreme.

Sastanak s Radevom, bivšim načelnikom zračnih snaga koji je više naklonjen Rusiji i dvosmislen po pitanju NATO-a, prošao je čak i gore od očekivanog.

Okupljeni sa svake strane dugačkog drvenog stola, ukrajinsko izaslanstvo u kaki odjeći sjedilo je kamenih lica, povremeno praveći grimase i hvatajući bilješke, nasuprot Radevljevom timu dok je bugarski predsjednik objašnjavao da “nema vojnog rješenja” i da će “sve više i više oružja neće ništa riješiti.”

Zelenski je odgovorio s odmjerenim prijezirom.

- Ne daj Bože da te zadesi neka tragedija i da si ti na mom mjestu. A ako ljudi sa zajedničkim vrijednostima ne pomognu, šta ćete učiniti? Rekli biste: "Putine, molim te, zgrabi bugarski teritorij?" Ne, ti, kao pravi predsjednik, siguran sam da ne bi dopustio kompromis sa svojom nezavisnošću. Vaše je pravo ne podržati pomoć Ukrajini. Ali stvarno bih želio da me ispravno shvatite - kazao je Zelenski, dok se uplašeni Radev isprekidano skrivao u papiru za bilješke pred njim.

Brojne kritike

Zelenski je kritikovao Radeva zbog toga što je invaziju Moskve uglavnom opisao kao "sukob", a ne kao rat, te zbog nejasnih tvrdnji da se rat širi i proširuje svoju prostornu veličinu.

Odlučno odbacujući Radevljevu sugestiju o diplomatskom rješenju, Zelenski je naglasio da je Kremlj pokrenuo rat uništenja protiv Ukrajinaca, a ne protiv drugih zemalja i rekao da je vlada Sofije - u suprotnosti s Radevom - bila u pravu što je opskrbljivala oružjem.

- Također vam želim reći, koliko god vaša vojska imala u pogledu municije, to neće biti dovoljno za borbu s Ruskom Federacijom. Vi nemate lošu vojsku, vaši ljudi su dobri, ali ne bi bili dovoljni da se borite protiv 160 miliona ljudi. Zato je dobro dati (oružje) kako bismo (se) mogli braniti i da vam rat ne dođe. Ukrajina i NATO trebaju imati zajedničke vrijednosti. Drugačije ne može biti. Ne možete podržavati Rusiju i podržavati balansiranje jer Rusija želi uništiti NATO, želi uništiti Evropu i Evropsku uniju; to su njihovi ciljevi. Shvaćate li me? - rekao je Zelenski.

Radev je konačno sugerirao da ima prijedlog, ali je zamolio TV kamere da se udalje prije nego što nastavi, piše Politico.