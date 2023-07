Kremlj objavio rat šefu Wagner grupe

Šef Wagnera, za kojeg Aleksandar Lukašenko (Alexander Lukashenko) tvrdi da se nalazi u Rusiji i da mu život nije ugrožen, na udaru je ruske propagandne mašinerije.

Žestok napad

Jučerašnja izjava predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka da se Jevgenij Prigožin nalazi u Rusiji, kao i snimci policijske racije u jednoj od njegovih kuća u Sankt Petersburgu - pokreću nova pitanja o statusu šefa plaćeničke grupe Wagner, koji nije viđen u javnosti od 24. juna, kada je napustio Rostov na Donu pošto je obustavio marš na Moskvu - najveću prijetnju za 23-godišnju vladavinu Vladimira Putina.

- Prigožin nije na teritoriji Rusije. On je u Peterburgu... možda je jutros otišao u Moskvu - kazao je Lukašenko novinarima u Minsku.

Lukašenko je kazao da je Prigožin u Rusiji s hiljadama boraca i da možda neće ići u Bjelorusiju, ali je odbacio spekulacije da će Putin narediti njegovo ubistvo. Međutim, u potezu koji pojedini mediji tumače kao svojevrsnu objavu rata ruska državna propagandna mašinerija u srijedu je krenula u žestok napad na Prigožina u okviru očiglednih napora Kremlja da ga diskredituju u očima ruske javnosti.

U emisiji “60 minuta”, emitovanoj u srijedu na televiziji Rusija-1, prikazan je snimak koji je urađen, navodno, tokom racije policije u Prigožinovoj kancelariji u Sankt Peterburgu i jednoj od njegovih “palača”. Voditelj, poslanik Jevgenij Popov, nazvao je Prigožina “izdajnikom”, a snimak je predstavio gost, novinar Eduard Petrov, kao dokaz Prigožinove zločinačke prošlosti i njegovog licemjerja u navodnim optužbama za korupciju u oružanim snagama.

Kutije pune novca

Na snimku su prikazane kutije pune novca u njegovoj kancelariji i svežnjevi dolara u luksuznoj rezidenciji, helikopter za koji se tvrdi da mu pripada, skladište oružja i kolekcija perika. Prokremljovski list “Izvestija” takođe je objavio snimak racije, na kojem se u jednoj od prostorija vidi džinovski malj s natpisom “za upotrebu u važnim pregovorima”.

Fotografije prerušenog Prigožina istovremeno su procurile na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

- Treba da utvrdimo ko je bio na čijoj strani (u pobuni). Moramo da ih kaznimo i procesuiramo - rekao je Petrov u emisiji.

Ovakva vrsta izvještavanja je, prema pisanju portala “Politiko”, otvorena objava rata Prigožinu, a uslijedila je nakon što su Putin i njegovi pomoćnici dali uvjerenja da će krivični postupak protiv onih koji su organizovali pobunu biti odbačen ako šef Wagnera i njegovi borci pristanu da se razoružaju, potpišu ugovore s Ministarstvom odbrane Rusije ili odu u Bjelorusiju.

Lukašenko je jučer tvrdio da se dogovor poštuje i da on stoji iza ponude da Wagner boravi u Bjelorusiji - što je mogućnost koja je uznemirila susjedne NATO zemlje.

Na pitanje o ranijim komentarima u kojima sugeriše da je Putin želio da ubije Prigožina dok se pobuna odvijala, Lukašenko je kazao da su pojedini u Kremlju to željeli, ali da bi to dovelo do građanskog rata.

Borbene snage

- Ako mislite da je Putin toliko zlonamjeran i osvetoljubiv da će ga sutra “zbrisati”, ne, to se neće desiti - rekao je Lukašenko.

Lukašenko je, također, kazao da Putin poznaje Prigožina 30 godina i da je Wagner osnovala vojna obavještajna služba GRU, kao i da je to najbolja borbena snaga Rusije. Kazao je da će pitanje premještanja jedinica Wagnera u Bjelorusiju zavisiti od odluka Kremlja i Wagnera.

- Putin drži svoju riječ. Borci Wagnerove grupe nalaze se u svojim logorima - svojim stalnim logorima - onima u kojima se nalaze otkako su napustili front. Glavni Wagnerovi kampovi su na jugu Rusije, u Molkinu blizu Krasnodara - kazao je on.

Lukašenko je rekao da je Belorusija ponudila Wagneru neke napuštene vojne odaje iz sovjetskog doba, dodajući:

- Ali, Wagner ima drugačiju viziju za raspoređivanje, naravno, neću vam pričati o ovoj viziji – kazao je Lukašenko te je također rekao da ne vidi prisustvo Wagnera kao rizik, ali da bi njegova vojska mogla imati koristi od Wagnerove ekspertize.

Ako dođu, rekao je, Wagner neće biti upotrijebljen protiv Ukrajine ili bilo kojeg drugog susjeda sve dok Bjelorusija nije napadnuta. Lukašenko je rekao da Prigožin i Wagner namjeravaju da nastave da rade za Rusiju i sugerisao da bi plaćenici mogli da iskupe svoje grijehe, boreći se na najtežim djelovima ukrajinskog fronta.

Prigožinov povratak izaziva veliku nelagodu i neizvjesnost u Kremlju, a Rojters ističe da, ako se Prigožin nekažnjeno vrati u Rusiju, to će pokrenuti nova pitanja o Putinovom autoritetu nakon pobune. Putin je ove nedjelje rekao azijskim liderima da je ova epizoda pokazala da je rusko društvo ujedinjenije nego ikada.

Kratkotrajna pobuna

Kremlj je odbio da govori o tome gdje se Prigožin nalazi.

- Ne, mi ne pratimo njegovo kretanje, nemamo ni mogućnosti ni želje da to učinimo - rekao je Putinov portparol Dmitrij Peskov novinarima u četvrtak, potvrdivši da je Prigožinov odlazak u Bjelorusiju jedan od uslova sporazuma.

“The Guardian” podsjeća da je Moskva prošle sedmice počela da razbija Prigožinovo korporativno carstvo. Kremlj se, također, obračunao s Wagnerovim simpatizerima u ruskoj vojsci, navodno, pritvorivši visokog ruskog generala Sergeja Surovikina.

Surovikin, 56, poznat pod nadimkom “General Armagedon” zbog svoje nemilosrdne taktike, nije viđen otkad je kratkotrajna pobuna okončana 24. juna. Prema pojedinim medijskim izvještajima, Surovikin je na nepoznatoj lokaciji ispitivan zbog svojih veza s Prigožinom.