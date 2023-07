Tramp uvjeren da je jedini Republikanac koji može pobijediti na izborima: Kandidovat ću se čak i ako me osude

Republikanski kandidati za predsjedničke izbore, koji će biti održani 2024. godine, prvi put dijelili su pozornicu u utrci za Bijelu kuću na predizbornom događaju u Ajovi.

10 minuta govora

Glavni suparnici Donald Tramp (Trump) i Ron Desantis (DeSantis) predvodili su godišnju večeru prikupljanja sredstava Republikanske stranke u Linkolnu.

Svih 13 kandidata dobilo je 10 minuta za govor tokom događaja.

Ankete pokazuju da Donald Tramp vodi u odnosu na svoje protukandidate, čak i dok njegovi pravni problemi rastu.

On je prisutnima poručio da je on jedini kandidat koji može pobijediti na izborima sljedeće godine i sugerirao da je to jedini razlog zašto se suočava s nizom krivičnih i građanskih optužbi.

Tramp je rekao da će se i kandidovati za predsjednika Amerike pa čak i ako bude osuđen.

U velikoj plesnoj dvorani bilo je više od 1.200 zvanica, od kojih svi imaju veliki utjecaj na to ko će biti republikanski kandidat.

Smanjenje kandidata

Prema presjeku istraživanja javnog mnijenja "FiveThirtyEight", Tramp ima 52,4 posto podrške, guverner Floride Desantis 15,5 posto, a svi ostali su ispod 10 posto u republikanskoj utrci.

Tramp bi uskoro mogao biti optužen u Vašingtonu za navodne pokušaje poništavanja rezultata izbora 2020. godine, a on je odbacio sve optužbe.

Ajova je prva država u kojoj će glasači započeti proces smanjivanja broja predsjedničkih kandidata od države do države dok ne ostane po jedan iz svake glavne stranke koji će biti na izborima u novembru 2024. godine.