Prvi naučnik u Evropi Ivan Đikić za "Avaz": Blizu smo otkrića lijeka protiv raka

Američki naučnici napravili su važan korak ka razvoju lijeka koji uništava ćelije karcinoma.



O velikom otkriću, nastavku ispitivanja i tome kada se očekuje primjena u praksi za “Avaz” govori profesor i direktor Instituta za biohemiju Univerziteta „Goethe“ u Frankfurtu, jedan od najvećih svjetskih naučnika, prof. dr. Ivan Đikić.

20 godina

- Ovo, uistinu, jeste veliko znanstveno otkriće, jer se već 20 godina radilo na pronalasku inhibitora, jednog kemijskog sastojka koji bi mogao blokirati rad proteina PCNA - kaže profesor Đikić.

Pojašnjava da ovaj protein djeluje kao platforma za diobu i obnovu naših ćelija i njegovom blokadom u tumorskim ćelijama bio bi uklonjen i “glavni motor” tumora, a njegove ćelije bi umrle.

- Time bi se prekinulo dijeljenje stanica nekoliko vrsta, pogotovo opasnih vrsta tumora, a to su tumori dojke, ovarija, mozga, prostate, kože i mnogih drugih. To je univerzalni mehanizam, zato su ljudi danas vrlo optimistični, ali trebamo reći da je taj sastojak do sada bio u pretkliničkim istraživanjima. Na eksperimentalnim životinjama je pokazao dobre rezultate, nema veliki štetni učinak na normalne stanice, ali tek sad počinje prava stvar, jer u osmom mjesecu su odobrena pretklinička istraživanja na ljudima - pojašnjava Đikić.

Dodaje da su tumori različiti i brzo se mijenjaju, pa je teško imati jedan lijek, ali ističe da je liječenje tumora posljednjih 20 godina značajno uznapredovalo.

- S lijekovima, kombiniranim liječenjima, imunoterapijom smo od gotovo 50 posto tumora napravili kronične bolesti, a na ostalim vrstama rade znanstvenici širom svijeta. Prave ovakve nove proboje, iz ovog otkrića bit će novih, pa će u sljedećih pet-deset godina ovaj ili slični lijekovi biti na tržištu. Od pretkliničkih ispitivanja do klinike je potrebno tri do sedam godina - ističe Đikić.

Mnogo ulažu

Savremena farmaceutska industrija mnogo ulaže u otkrivanje novih lijekova. Da bi jedan lijek prošao kroz sve faze istraživanja, potrebno je od 500 do 900 miliona dolara, pa je logično očekivati povrat dijela uloženih sredstava. Đikić, međutim, kaže da zbog nereguliranog tržišta farmaceutska industrija ima monopol te često povećava cijene lijekova.

- Njihovo opravdanje je da su uložili mnogo novaca u jedan lijek, ali i u deset na kojima nisu uspjeli, pa moraju vratiti ulaganja. To je krug koji je začaran i tu nećemo ništa postići ako mi kao društvo, od Amerike do Evrope, ne dovedemo do toga da farmaceutska industrija ne može sama regulirati cijenu lijeka - kaže Đikić.

Iskustva pandemije

Uporedo s otkrićima, svjetska medicina pred novim je izazovima. Đikić kaže da će nove epidemije i pandemije sigurno doći, jer čovjek utječe na životni ciklus životinja i prirode, ali i da je tokom pandemije COVID-19 svijet pokazao da, “kad smo jedinstveni, solidarni, kad ne gledamo samo lokalne interese i novac”, može pobijediti svaku krizu.

- Znanost je potvrdila svoju snagu i spasila mnoge živote. Prema procjenama, više od 25 miliona ljudi bi umrlo da nije bilo cijepljenja, novih lijekova i procedura kojima smo sprječavali nekontrolirano širenje virusa - ističe Đikić.