Najbogatiji Rus se oglasio: Svi su poludijeli, ovo je vrijeme orgija i neće dobro završiti

- To je kao svaka prirodna katastrofa, kao poplava ili uragan. Što možeš učiniti? Tako je kako je - kazao je on.

- Iskreno, nisam to očekivao. Živio sam u Švicarskoj već 14 godina. Ne proizvodim oružje za rat. Proizvodim hranu i energiju za elektrane diljem svijeta. Ne promoviram rat. Ne bavim se politikom. Koja je svrha tih sankcija? - pita najbogatiji Rus novinara FT-a.

- Putin je bio jasan. Ili se bavite biznisom ili politikom. Jasno je i jednostavno. Politika me nije zanimala pa mi je takav dogovor sasvim odgovarao - rekao je on.

- Rat me iznenadio. Letio sam za Moskvu, u rutinsku posjetu Kremlju na sastanak koji okuplja industrijalce i poduzetnike. A onda se probudite i na televiziji vidite kako projektili lete nebom. Imate izbor otići ili ne na taj sastanak, ali kako možeš ne otići? - kaže Meljničenko.

Šef američke tajne službe nije uspio kada su deklasificirani obavještajni podaci da je Putin planirao invaziju. To znači da je loše radio svoj posao i da nije mogao postići ono što je trebao, izbjeći rat. Odgovornost je kolektivna - priča najbogatiji Rus novinaru Financial Timesa tokom njihovog višesatnog intevjua vođenog u mondenom restoranu okićenog Michelinovim zvijezdicama u predgrađu Dubaija.

A šta čini sila koja gubi moć, koja ne može riješiti domaće probleme? Kreće u rat - rekao je u intervjuu za Financial Times Andrej Meljničenko, najbogatiji Rus koji od početka invazije na Ukrajinu živi u svojevrsnom zlatnom kavezu u Dubaiju.

Masovno sankcionirajući oligarhe, zapadne su se sile nadale kako će se ruski tajkuni pobuniti kako bi zaštitili svoja bogatstva i organizirati državni udar protiv Putina, ili barem pozvati na prekid rata. No, to se nije dogodilo.

Jedini ruski milijarder koji je kritizirao Putina zbog rata je ekscentrični tajkun Oleg Tinkov, kojeg je Kremlj natjerao na prodaju (bolje reći predaju) banke.

Tinkov tvrdi kako su ruski oligarsi postali taoci vlastitog bogatstva i jako im zamjera njihove dvosmislene izjave vezane uz rat i uzroke rata u Ukrajini.

- Šta će vam svo bogatstvo svijeta kada ginu djeca. Svi oni toliko vole novac da misle da će živjeti vječno - kaže Tinkov.

Meljničenka takve izjave ne diraju puno, tvrdi da su za rat svi podjednako odgovorni, te da su zapadne zemlje krive što je zbog sankcija porasla cijena hrane, a zbog čega će se siromašne zemlje suočiti s epidemijom gladi.

- Ako nanosite štetu milionima koji nemaju nikakve veze sa sukobom, vi ste ratni zločinac. Sankcije su ekonomsko oružje za masovno uništenje. Nemojte se skrivati iza izraza "kolateralna šteta", to je zločin. Nije važno zašto si to učinio - naveo je on.

Dugoročne posljedice rata

Meljničenko smatra da će se dugoročne posljedice rata osjetiti na globalnom planu, a tokom razgovora za FT uporno je odbijao sve argumetne koji govore u prilog tome da je ruski predsjednik Vladimir Putin odgovoran za izbijanje rata u Ukrajini.

- Vrijeme nevolja neće biti ograničeno na Rusiju. U kulturološkim studijama postoji koncept vremena karnevala i vremena orgija. Karnevali su kad svi stave maske i igraju po pravilima.

Orgije su kad svi polude. Živimo u vremenu orgija. I čini se da to neće dobro završiti. Besmisleno je govoriti o dobru i zlu, jer sve ovisi s koje strane se gleda. Ovo je vrijeme kada su maske pale i kada svi divljaju - riječi su kojima je najbogatiji Rus zaključio rapravu o uzrocima i posljedicama invazije na Ukrajinu za Financial Times.