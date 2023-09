Oleksij Reznikov: Ukrajina prisiljena ratovati protiv agresora u pet domena odjednom

Donedavno ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov je nakon smjene napisao zanimljiv tekst za britanski Guardian, koji prenosimo u cijelosti.

- Koliko je 671 dan? U kontekstu moderne historije, to je možda ekvivalent nekoliko sekundi. Ali za mene, to predstavlja razdoblje tokom kojeg se Ukrajini dogodilo više nego što su mnoge zemlje prošle u jednom stoljeću. To je također broj dana koliko sam bio ministar odbrane svoje zemlje.

Prva država

Na dužnost sam stupio 4. novembra 2021., kada se Ukrajina osam godina suočavala s ruskim hibridnim ratovanjem. U roku od 112 dana, Kremlj je pokrenuo totalni rat, kakav Evropa nije vidjela od Drugog svjetskog rata. Ukrajina je postala prva država u svijetu koja je bila prisiljena ratovati protiv agresora u pet domena odjednom: na kopnu, u zraku, u vodi te informacijskom i kibernetičkom okruženju.

Kao ministar odbrane uvijek sam razmišljao o tome što će ukrajinskim oružanim snagama trebati sutra, a ne danas. To je dovelo do vitalne nabave Javelina, NLAW-a i Stingera; kasnije smo nabavili haubice M777, raketni sistem Patriot i sada se pripremamo za raspoređivanje borbenih aviona F-16.

Ovo se ne bi dogodilo bez volje, odlučnosti i suosjećanja mojih kolega ministara odbrane iz više od 50 zemalja svijeta. Ujedinjeni smo pod Kontaktnom skupinom za odbranu Ukrajine - također poznatom kao Ramstein format, zbog lokacije mjesečnog sastanka u zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj - i pod vodstvom američkog ministra odbrane Lloyda Austina. Ramstein format je platforma sposobna promijeniti svjetsku sigurnosnu arhitekturu nabolje.

Želio bih zahvaliti kolegama ministrima odbrane: „Vi ste ljudi koji ispisuju novu stranicu svjetske historije. Zahvaljujući vama, Ukrajinci se mogu dostojanstveno suočiti s ruskom agresijom“. Nikada nećemo zaboraviti one koji su nam pružili ruku u najstrašnijem vremenu naše historije.

Važne stvari

No, želio bih istaknuti nekoliko važnih stvari za svoje kolege ministre odbrane.

Nekažnjivost ruske invazije na Gruziju 2008. dovela je do njene okupacije Krima 2014.; nekažnjivost za okupaciju Krima dovela je do okupacije Donbasa; nekažnjivost za okupaciju Donbasa omogućila je agresivnu intervenciju Rusije u Siriji; nekažnjivost za Siriju i nepažnja za događaje na Krimu i Donbasu rezultirali su totalnim ratom u razmjera - sa stotinama hiljada ubijenih, milionima izbjeglica te humanitarnim i ekološkim katastrofama.