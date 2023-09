Šef UN-a pisao Lavrovu: Četiri ustupka Rusima za povratak izvozu ukrajinskog žita

Prema pisanju njemačkog lista Bild, koji se poziva na "tajno" pismo glavnog sekretara UN-a Antonija Gutereša (Antonio Guterres) ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, svjetska organizacija dala je Rusima četiri ustupka.

Ozbiljna zabrinutost

Ozbiljna je zabrinutost zbog sve veće opasnosti od gladi u siromašnim zemljama u razvoju zbog ograničenja izvoza žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine.

Prema informacijama koje je u petak objavio njemački list Bild, to bi trebao biti glavni motiv prijedloga u četiri tačke, koji je glavni sekretar UN-a Antonio Gutereš 28. avgusta uputio ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu.

Sredinom jula Rusija se jednostrano povukla iz sporazuma o žitu, koji je do tada omogućavao relativno nesmetan izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine. Od tada Moskva redovno bombardira ukrajinske luke na Crnom moru i u delti Dunava u pokušaju da potpuno onemogući izvoz iz napadnute zemlje.

UN procjenjuje da se iz tih razloga oko 725.000 tona žitarica sada čuva u istočnoj Evropi, od kojih su neke trebale završiti u UN-ovom programu hrane.

Guterešovo tajno pismo Lavrovu, na koje se poziva njemački list, pokazuje da je UN spreman ići daleko u činjenju ustupaka Rusiji. Do te mjere da bi moralo doći do relativno značajnog ublažavanja evropskih antiruskih sankcija, koje su se do sada kontinuirano pooštravale.

Ustupci ruskoj ucjeni

Srž "ponude" UN-a su četiri povoljne tačke prema Rusiji. Ruska agrarna banka trebala bi dobiti pristup međubankarskom sistemu SWIFT, UN bi pomogao u osiguranju ruskih brodova za prijevoz žitarica, došlo bi do djelimičnog "odmrzavanja" ruske imovine u zapadnim bankama, a ruski teretni brodovi za poljoprivredu dobili bi ograničeno pristup evropskim lukama.

Bild ovaj niz prijedloga naziva "skandaloznim" i "ustupcima ruskoj ucjeni", rekavši da nije dobio odgovor na pojašnjavajuća pitanja poslana u sjedište UN-a. Evropska komisija je na upit lista hoće li eventualno razmotriti ublažavanje sankcija općenito odgovorila da se od proturuskih sankcija mogu "dopustiti ciljana izuzeća, ako je potrebno za prijevoz poljoprivredne robe".

Glavni sekretar Gutereš već je Rusima predstavio sličan, iako očito ne toliko opsežan prijedlog. To se dogodilo početkom jula, kada je Moskva samo zaprijetila da neće produžiti ugovor o žitu. Međutim, to nije donijelo uspjeha, a nekoliko dana kasnije Rusi su prestali poštovati ugovor o žitu.