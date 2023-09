Pozdrav Bin Salmana i Bajdena ponovo pod lupom

U Indiji se održava samit zemalja članica G20, a prvog dana susreta pažnju je privukao sastanak predsednika SAD-a Džoa Bajdena (Joe Biden) i prijestolonasljednika Saudijske Arabije Mohameda bin Salmana.

Priča o susretima Bin Salmana i Bajdena traje još od jula 2022. godine kada je njihovo rukovanje izazvalo reakcije javnosti, zbog načina na koji je to izveo predsjednik Bin Salman.

On je, naime, rukovao stisnutom šakom, a to je prema mnogima bilo ocijenjeno kao previše prijateljski, s obzirom na to da se za Bin Salmana tvrdilo kako je umiješan u ubistvo novinara Džamala Kašogdžija (Jamal Khashoggi) 2018. godine.

Na pitanje novinara da li može biti siguran da se ubistvo poput tog neće ponoviti, Bajden je ironično odgovorio.

- Kakvo glupo pitanje. Kako mogu biti siguran u bilo šta – rekao je tada Bajden.