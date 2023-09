Buš o Prigožinu: Jednom mi je služio hranu, preživio sam

- Ono što me šokiralo jest da sam neki dan vidio sliku sa samita G8 u Sankt Peterburgu na kojoj je Prigožin bio tip koji mi je posluživao hranu - rekao je bviši američki predsjednik i dodao:

Govoreći putem videolinka na konferenciji Yalta European Strategy (YES) u Kijevu ovog vikenda, Buš je upitan o nedavnoj smrti Prigožina.

Riječ je o slikama sa sastanka 2006. na kojima se vidi Prigožin u pozadini, prenosi "Kyiv Post" koji dodaje da to nije njihov prvi susret. Prigožin je također i na fotografijama iz 2022. godine.

Vrijeme je da se zaustavi Putin

Prije nego što je postao poznat u cijelom svijetu kao šef jedne od najozloglašenijih svjetskih plaćeničkih grupa, Prigožin se bavio prehrambenim biznisom i često je pružao ketering za događaje koje je vodio ruski predsjednik Vladimir Putin. Zbog toga je i dobio naziv “Putinov kuhar”.

Buš je na konferenciji također poručio da invazija Ukrajine nije posljednji korak za Putina.

- On želi veliko carstvo i sada je vrijeme da ga se zaustavi. Mislim da je danas moćniji nego što je bio kad sam ja bio predsjednik. On se ne plaši koristiti moć da bi utjecao na svoju budućnost, no zagrizao je malo veći komad nego što može prožvakati - dodao je Buš