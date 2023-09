Čović nakon sastanka u Mostaru: Pomaka ima uprkos problemima

- Napravili smo određene iskorake i primakli se rješenjima. I dalje imamo različite poglede na neka pitanja, ali naši stručnjaci će naći određena rješenja koja ćemo kroz Vijeće ministara i Parlament usvajati.

Želja je ostvariti što više uslova prema EU. Nije u pitanju takmičenje ni ko će pobijediti i izgubiti. Ko god izgubi, izgubio bi svaki građanin BiH - istakao je Nikšić.

Domaćinska atmosfera

U uvodu izjave Dodik se zahvalio Čoviću na domaćinstvu i kazao kako je atmosfera bila domaćinska.

- Ništa nismo napravili gotovinski, nego da ide na odlučivanje, ali smo se pomakli. Paket koji smo ranije napravili na bazi 14 prioriteta, i tako smo proveli pet-šest zakona, i s tim što smo nešto radili za berlinski proces, i ostalo je nešto, medicinske sestre iz tog odlučivanja, treba da se to doda, i to smo dogovorili.

Zakon o Izbornom zakonu odnosi se na pozicioniranje CIK-a. Ona je sumnjivo izabrana, nije se poštovao zakon - naveo je Dodik i dodao:

- Što se tiče Suda BiH, mi smo godinama upozoravali na činjenicu da Sud ni Tužilaštvo nemaju osnov. Smatramo da trebamo pristupiti novom odlučivanju tome. Imamo neki dogovor da treba da se formira Apelaciono vijeće. HDZ smatra da to nije sporno, bošnjačka strana misli da ima nekih problema oko toga.

Ustavni sud

Dodik je rekao i da ne prihvataju da neko ode u Generalnu skupštinu UN i priča svoje lične stavove.

- Neki su jučer potrčali da kažu za slučaj na Kosovu da je teroristički napad, i to u ime BiH se ne može reći da je terorizam. Sa naše strane to nije teroristički akt, ja izražavam saučešće Albancima i Srbima.

Ne postoje srpske terorističke organizacije. Oni nisu teroristi, ne može se praviti politička ujdurma i da je to stav BiH. To nije terorizam, to je problem stvoren zbog godinama neriješnih problema, to koristi Kurti koji ne želi formirati Zajednicu srpskih općina i pravi pritisak i pitanje je bilo kada će doći - rekao je Dodik.

On je kazao da ako se ne može usaglasiti stav da je bolje da se o tome šuti.

- Jeste teško pitanje za Bošnjake Ustavni sud, ako ne riješimo nećemo rješavati druga - dodao je Dodik.