Egipat upozoravao Izrael na rastuće napetosti u Gazi: Ignorisali upozorenja

Egipat je iznio ozbiljne optužbe protiv Izraela, tvrdeći da su ponovnovni sukobi u Pojasu Gaze mogli biti spriječeni da je Izrael ozbiljno shvatio njihova upozorenja. Egipatski dužnosnici tvrde da su više puta pokušavali kontaktirati izraelske vlasti kako bi razgovarali o "velikoj prijetnji" koja je dolazila iz Gaze, no njihovi napori nisu naišli na odgovor.

Upozoravali na vrijeme

Izvor iz egipatske obavještajne službe tvrdi da su upozorili Izrael na "eksploziju" situacije koja je bila na pomolu i da su naglašavali hitnost situacije.

- Upozorili smo ih da dolazi do "eksplozije" situacije i to vrlo brzo. Upozorili smo da će to biti veliko. Međutim, oni su potcijenili takva upozorenja - poručio je egipatski zvaničnik.

Sukobi u Gazi i okolnim područjima traju već više od dva dana, a pripadnici Hamasa tvrde da kontroliraju šest lokacija duboko unutar teritorija Izraela. Borbe su zabilježene u mjestima Be'eri, Kfar Aza, Nirim i Alumim. Neki militanti Hamasa nalaze se u Izraelu od prvog napada u subotu, dok su drugi prešli granicu u posljednja dva dana.

Izrael fokusiran na Zapadnu obalu

Egipat često djeluje kao posrednik između Hamasa i Izraela, pokušavajući smiriti napetosti na Bliskom istoku. Ovo najnovije upozorenje iz Kaira bacilo je svjetlo na pitanje komunikacije između dviju zemalja i njihovih odgovora na eskalaciju nasilja.

Izraelski dužnosnici, s druge strane, bili su fokusirani na situaciju na Zapadnoj obali i nisu ozbiljno shvaćali prijetnje iz Gaze. Kako se situacija dalje razvija, međunarodna zajednica pažljivo prati razvoj događaja i nadu polaže u diplomatske napore kako bi se spriječila daljnja eskalacija sukoba na Bliskom istoku.