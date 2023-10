Avdagić: Ne vidim benefit Izraelu zbog premještanja Palestinaca na jug Gaze

O ratu na Bliskom istoku i njegovim posljedicama za Dnevnik HTV-a govorio je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

Glavna vijest dana je rok koji je Izrael dao stanovnicima Gaze da napuste sjever Gaze i odu na jug.

- Radi se negdje od oko 1,2 miliona ljudi. U ovom trenutku ne vidim benefit Izraelu za premještanje tih ljudi. To će izazvati veliku patnju. Imamo puno državničkih poruka i svi razumiju da je Izrael napadnuti i da su imali velike žrtve, ali probajmo zamisliti te brojke - 1,2 miliona ljudi s najgušće naseljenog dijela Gaze moraju se preseliti južno. Nema objekata koji ih mogu primiti, ionako je u Gazi sve u potpunosti popunjeno, upozorio je Denis Avdagić.

Upitali su se zato neki hoće li Egipat možda otvoriti svoje granice za civile iz pojasa Gaze. Za Avdagića to nije izgledan scenarij.

- Ne vjerujem u to. Neće se dogoditi, prije svega zato što svi u okruženju imaju iskustvo u onom trenutku kada palestinske izbjeglice dođu na njihov teritorij da je to zapravo kraj. Oni tu zapravo i ostaju.

Teška tragedija

- Radi se o teškoj ljudskoj tragediji. Već sad imate isključenu vodu, struju, nemate ulazak namirnica. Internet i neke druge blagodati nećemo spominjati. I to nije isključeno za sjever, to je isključeno za kompletnu Gazu. Vi dolazite tamo gdje nemate nikakve elemente podrške. Većina zdravstvenih objekata u pojasu Gaze se nalazi u sjevernom dijelu, nekakvih 15-ak objekata. Tamo su ljudi koji su slabo pokretni. Probajte zamisliti širi Zagreb i koliko imate ljudi u stanovima koji su slabo pokretni, kako ćete ih seliti?

Mnogi su se zato zapitali postoji li način da se izbjegne humanitarna katastrofa i zaštite civili.

- Bilo bi najbolje zaustaviti ovo što se događa. Pogotovo u ovakvim rokovima. Čak i ako zamislimo da Izrael ima nekakvo pravo, ako uđemo u to da oni možda imaju obavještajne podatke koje mogu podastrti i reći da se upravo na sjeveru nešto nalazi što bi Hamas u potpunosti eliminiralo, a možda se jednostavno radi o tome da će preseliti najprije na jug, a onda će s juga reći ljudima da se presele na sjever da riješimo jug. I to je moguće.

Istakao je kako u ovom trenutku ne vidi način kako bi došlo do primirja među zaraćenim stranama.

- Sve karte su u rukama Izraela. Ako pogledate islamski svijet i njihove arapske susjede oni su prilično suzdržani. To su više poruke koje govore da trebaju probati ne dirati civile. Svi razumiju da je Izrael doživio napad koji je zastrašujuć, ali to ne može biti izlika za patnju civila. Gotovo da nema, do američkog predsjednika, evropskih predstavnika, svi mole da se pazi na civile. Ne možete čitave blokove zgrada uništavati zbog toga što se tamo nalazi jedan ili dvoje Hamasovaca, bez obzira na tragediju koju je Izrael doživio.

Dijete nije krivo za postupke roditelja

- Hamas ne možete izjednačiti s Palestincima. Ne u svim palestinskim područjima, a ne ni u Gazi. Na kraju krajeva dijete nekog Hamasovca nije krivo za postupak roditelja, naglasio je.

Širom Evrope započeli su protesti podrške Palestini i protiv rata u Izraelu. Avdagić je upozorio da su mogući i teroristički napadi u Evropi kao reakcija na zbivanja u Izraelu.

- Nažalost u ovom trenutku već imamo organizacije koje su pozvale muslimane širom svijeta da djeluju i mislim da će se oni koji su bliže Palestini možda i odlučiti na nekakvo djelovanje. Svaki teroristički čin je apsolutno neprihvatljiv, ali trebamo i vidjeti od kud to dolazi - zaključio je Avdagić.