Profesor Adis Maksić za "Avaz": Očekuje nas dodatno desetkovanje Palestinaca i potpuna destrukcija Gaze

Danas započeta kopnena invazija na Gazu s velikom pažnjom se prati u cijelom svijetu, najviše zbog bojazni da će direktne borbe na terenu izazvati mnogo veći broj žrtava, ali otvoriti i put ka eskalaciji sukoba u cijelom regionu.



Profesor na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog univerziteta Burch Adis Maksić smatra da ni Izrael još definitivno ne zna šta je konačan cilj njegove operacije, ali procjenjuje da će Gaza na kraju biti podijeljena na dva ili više dijelova, na način kako je u enklave ranije podijeljena Zapadna Obala.

- Mislim da je to krajnji cilj, jer Izrael ne želi ostati tu i vladati nad 2,5 miliona Palestinaca. S druge strane, moraju dodatno onesposobiti taj pojas, da u budućnosti u Gazi ne može nastati organizacija poput Hamasa – kaže profesor Maksić.

Humanitarna katastrofa

Razaranje najgušće naseljenog dijela svijeta, hiljade civilnih žrtava i humanitarnu katastrofu ocjenjuje kao sramotu koja se odvija pred očima cijelog svijeta.

- Kao Amerikanac, jer ja sam državljanin i SAD-a, mislim da to nije pametno ni za tu zemlju, zbog stradanja hiljada djece kojem svjedočimo. Nije u pitanju sama činjenica da se Izrael obračunava sa Hamasom, već način na koji to radi. Sada ćemo defiitivno vidjeti dodatno desetkovanje populacije Palestinaca u Gazi i potpunu destrukciju tog okruženja, što će ljudima koji ostanu tamo život učiniti još težim. Mislim da ova bezrezervna podrška Izraelu nije u dugoročnom interesu SAD-a, jer će se potlačeni narodi okretati alternativama – ističe Maksić.

Dva puta, 2017. i 2019. godine, Maksić je boravio u Jerusalemu i Zapadnoj Obali, pa se i lično uvjerio u situaciju na terenu. Na pitanja šta je motiviralo napad Hamasa, iako se moglo pretpostaviti da će uslijediti žestoka odmazda, Maksić odgovara kako upad na teritoriju Izraela treba posmatrati u kontekstu 75 godina okupacije i potpune obespravljenosti palestinskog naroda, koju bez ikakvih emocija i reakcija promatra cijeli svijet.

- Palestinci trpe silu. Izrael sve što radi tamo, radi zato što može jer je jači. Hamas je jedini davao otpor. Zadnjih godina su Palestinci potpuno izostavljeni i od strane svih arapskih zemalja oko njih. Vidjeli smo za vrijeme Donalda Trampa dogovore između Izraela i nekoliko arapskih zemalja, koje su uspostavile odnose sa Izraelom. Sad je predsjednik SAD-a Džo Bajden bio na ivici da to proširi sa Saudijskom Arabijom. To je normalizacija odnosa između Izraela i njegovih arapskih komšija, uz potpuno zaobilaženje palestinskog pitanja. U suštini, to je rješavanje palestinskog pitanja tako što ga potpuno ignorišeš i odstraniš. Uprava na Zapadnoj Obali je korumpirana i potpuno impotentna, jedini koji je davao otpor je Hamas i zato je dobio toliko simpatija među ljudima sa propalestinskim sentimentom, iako se radi o radikalnoj organizaciji koja ne priznaje Izrael i stavlja pod znak pitanja i samo postojanje te države. Možemo pričati šta stoji iza, o stvarima koje ne znamo, ali u ovoj situaciji, politički gledano, napad Hamasa bio je poruka – ne možete riješiti palestinsko pitanje zaobilazeći nas Palestince, ne možete nas ukloniti sa mape – pojašnjava profesor Maksić.

Reakcija Hezbolaha

Nakon što je Izraelska vojska zvanično potvrdila početak kopnene ofanzive, Maksić važnom smatra reakciju Hezbolaha iz Libana. Kaže da ovoj organizaciji nije cilj ući u sukob, ali da je pitanje do kada će bez reakcije posmatrati na sve što se dešava u Gazi.

- Da li ovo stradanje poprima tolike razmjere da će Hezbolah u jednom trenutku osjetiti da nema druge nego da se uključi? S druge strane, ako Izrael potpuno eliminiše taj front sa Gazom, težište izraelske vojske će se premjestiti prema Hezbolahu. Zato je to sada dilema, a ako se otvori i taj front onda je vrlo direktna linija prema Iranu i moguća eskalacija sa nesagledivim posljedicama – ističe profesor Adis Maksić.