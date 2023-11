Zelenski opsovao Putina na američkoj televiziji

Prilikom gostovanja na američkoj televiziji NBC News predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski opsovao je Vladimira Putina.

On je poručio da nisu spremni prepustiti svoju slobodu "je*enom teroristu" Putinu.

- Imam puno snage, ali čak i ako se osjećam jakim, a imam puno energije, to ne znači da se želimo boriti cijeli život jer je cijena visoka, kao što sam rekao. Jer rat uzima najbolje od nas, najveće heroje, najbolje muškarce, žene, djecu. To je to. Ali nismo spremni dati svoju slobodu ovom je*enom teroristu Putinu. To je to. Zato se borimo - rekao je.

On je pozvao bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa da posjeti Ukrajinu nakon što je izjavio da se rat između Ukrajine i Rusije može završiti u roku od 24 sata ukoliko ostvari pobjedu na predsjedničkim izborima.

- Bivši predsjednik Tramp rekao je da za 24 sata može to riješiti i završiti rat, tako da je i on dobrodošao. Predsjednik Bajden je bio ovdje i mislim da je razumio neke detalje koje možete razumjeti samo dok ste ovdje. Ako može doći ovamo, trebat će mi 24 minute - da, 24 minute. Ne više - 24 minute da se Trampu objasni kako ne može upravljati ovim ratom u tom vremenskom okviru. On ne može donijeti mir zbog Putina - nastavio je.

Zelenski nije siguran hoće li Tramp podržavati Ukrajinu ako bude ponovno izabran.