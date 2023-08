Zelenski: Putin neće moći izdržati još 10 godina rata protiv Ukrajine, umrijet će

Umrijet će, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govorio je o Putinovoj nesposobnosti da izdrži dugi rat u Ukrajini.

-Putin neće moći izdržati još 10 godina rata protiv Ukrajine, rekao je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski u intervjuu za brazilski TV kanal GloboNews. Upitan može li Ukrajina ponoviti sudbinu Sirije, gdje Rusija već gotovo 30 godina vodi "proxy rat", predsjednik je odgovorio negativno.

- Putin neće živjeti toliko godina. Ovim tempom kojim se bori protiv nas, nije se borio u Siriji. Neće izdržati. Nestat će ga za 30 godina, umrijet će - to je savršeno razumljivo. On neće izdržati 10 godina. On nije ista osoba - rekao je Zelenski.

U decembru je šef države rekao da će rat završiti kada Putin umre.

- Autoritarni režim, to je strašno. Postoji veliki rizik - ne može sve ovisiti o jednoj osobi. I zato kada jedna osoba ode, institucije prestaju. Takvo je vrijeme bilo u Sovjetskom Savezu. Kada Putin ode, Rusima će biti teško. Bavit će se unutrašnjom politikom, a ne vanjskom - rekao je Zelenski.